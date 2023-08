A település díszpolgára lett Balog Zoltán. A korábbi emberi erőforrás miniszter, református lelkész bensőséges ünnepség keretében vette át az elismerést Janiczak Dávid polgármestertől. A kitűntető cím érdekessége, hogy azt még 2014 őszén ítélték oda Balog Zoltánnak, ő viszont jelezte, hogy addig nem kívánja átvenni, amíg kormányzati és egyéb politikai tisztséget tölt be. Az elmúlt években viszont már ismét református lelkészként, püspökként szolgálja az egyházat, így nem volt akadály annak, hogy szülővárosában átvegye a díszpolgári címet.

Hegyeket mozgatott

Az ózdi református templomban az ünnepség részeként előbb egy Istentiszteletet tartottak, melynek keretében két gyermeket megkereszteltek, majd Balog Zoltán prédikált a meghívott vendégek előtt. Egy rövid szünetet követően folytatódott az esemény, méghozzá a díszpolgári cím átadó ceremóniával, ahol először Ózd polgármestere szólt a kitüntetetthez.

Balog Zoltán Janiczák Dávid polgármestertől vette át az elismerést

– A díszpolgári címet azok érdemlik ki, akik nem csak köveket, de szinte hegyeket mozgattak meg azért, hogy Ózdért, a közösségéért áldozatot vállaljanak, akik erejük, tehetségük, netalán pozíciójuk révén hozzáadják a magukét a város gyarapításához – fogalmazott Janiczak Dávid. - Az itt élők szorgalma, hite, bátorsága megérdemli azt, hogy aki teheti, hegyeket is megmozgasson az előre haladásért. Ezekben a harcokban mindig is szükség volt és továbbra is szükség lesz olyanokra, akik utat mutatnak, akik élen járnak, akik ezerszer több követ hordanak el, mint mások. Őket választjuk meg díszpolgárnak, ők azok, akik példaként szolgálnak, akikre érdemes felnézni, akik kiérdemlik tiszteletünket. Örülök, hogy egy olyan esemény részesei lehetünk, amelynek során köszönetünket fejezzük ki valakinek, aki szűkebb pátriánkból indult el útjára, és aki sohasem felejtette el ezt. Annak pedig kiemelten örülök, hogy kilenc évvel a döntést követően, személyesen adhatom át Balog Zoltán református püspök úrnak az Ózd Város Díszpolgára kitüntető címet.

Az egyetemes magyarságért

Balog Zoltán életútját és a széles tevékenységéről szóló laudációját Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke tartotta meg. Mint mondta: Ózdról indulva nagy és küzdelmes utat járt be, de mindig református lelkészkészként vállalta magára az egyre fontosabb döntések súlyát. Legyen szó az elesettek, a hátrányt szenvedők támogatásáról, az ökomenizmus szellemében átgondolt egyháztámogatások rendszeréről, vagy akár a határokon túl élő testvérek iránti elköztelezettségről.

Balogh Zoltán a kis református közösség építésétől egészen az egyetemes magyarság sorsának alakításáig jutott, majd újra visszatért egyházához, melynek püspökeként az egyetemes kereszténység nemzet és világformáló erejét igyekszik erősíteni.

Az ünnepi műsorból

– Sokszorosa telt el annak az időnek, amíg távol voltam szülővidékemtől, Ózdtól és Nekézsenytől. Persze haza-hazajárogat az ember, de ez a helyzet mégiscsak más, mint amikor itt tölti a mindennapjait - fogalmazott ünnepi beszédében Balog Zoltán, Ózd díszpolgára. – Kalandvágyóak vagyunk, nekivágunk a világnak. Hosszú évtizedekig én is építettem az életem, de eljön az a pillanat, hogy az ember rájön arra, hogy ahová tartozik, azoknak tartozik. Ez egy olyan alapigazság, amit, ha az ember nem vesz tudomásul, akkor egyedül fog megöregedni. Már nem lesznek mellette azok ahová tartozik, és akiknek tartozik. Ha valamit tettem ezért a vidékért, akkor ez ennek a tartozásnak a törlesztése volt. Ez persze még messze nem sikerült, bőven van még teendőnk ezzel a csodálatos vidékkel kapcsolatban. Ózd és a környék ugyanis sokkal több segítségre, támogatásra lenne méltó, hiszen az itt élő emberek kitartanak szeretett településük mellett.

Dolgos napok, éjszakák

A díszpolgári ünnepségen fellépett a Magyar Református Szeretetszolgálat cigánykórusa, valamint Nekézseny Község Hozsanna kórusának szolgálata is. Az esemény záró beszédében pedig a térség országgyűlési képviselője osztotta meg gondolatait. Riz Gábor személyhez szóló beszédet intézett Balog Zoltánhoz.

Riz Gábor országgyűlési képviselő méltatta közös munkájukat

– Nagyon sok időt töltöttünk együtt, vívódtunk olyan megoldásokon, ami a térséget előre viheti. Azon gondolkodtunk, hogy miként lesz boldogabb és gazdagabb e nép, hogyan tudjuk ezt a szép országot virágzóvá tenni. Nekem megtisztelő volt sokszor éjszakába nyúlóan veled dolgozni, mert olyan javaslatok, ötletek születtek, amelyek előre vitték Ózd és a térség ügyét. Az itt élő bányász- és kohász emberek egyenesek. Téged is úgy ismertelek meg, aki nem futamodik meg a gondok elől, nem fél kimondani azt, ami ugyan olykor fáj, de meg kell tenni, hogy a problémát meg lehessen oldani. Most úgy érzem, hogy sok hasonló pillanat vár még ránk, mert vannak megoldandó ügyeink, amelyek az itt élő emberek javát szolgálják.