Az régi/új szolgálati formáról, az Önkéntes Katonai Szolgálatról (ÖKSZ) Csoma Gábor százados, a Miskolci Toborzó Iroda megbízott irodavezetője tájékoztatta portálunkat. Mint mondta ez a program főleg azokat a fiatalokat szólítja meg, akik valamiért kénytelenek elhalasztani felsőfokú tanulmányaik megkezdését, illetve szeretnék kipróbálni magukat a katonai pályán.

Az egyetemre készülők számára azért előnyös ez a szolgálati forma, mert 16 többletpontot, szakképzéssel pedig akár 32 többletpontot is lehet szerezni a felvételi pontokhoz – mondta a százados.

Ha azonban az első hat hónapot valaki kiegészíti további 6 hónap szakképzéssel, összesen 64 többletpontra jogosult – tette hozzá a megbízott irodavezető. Csoma Gábor kiemelte, a szolgálat idejére anyagi juttatás is jár, illetve az étkezést és az utazást is támogatja a honvédég.

A program ideje

Az ÖKSZ önkéntes, ezért bármikor befejezhető, de tovább is lehet lépni és különleges felkészítést is lehet vállalni egy műveleti katonai szervezetnél, ahol akár ejtőernyős-, búvár- vagy speciális lövészkiképzést is kapható vagy jó belépő egy szerződéses jogviszonyhoz.

Értékes plusz pontokat jelent a szolgálat a felsőoktatási felvételi során

Fotó: Vajda János

A program ideje 2+4+6 hónap, mely alatt átfogó honvédelmi ismeretek szerezhetők.

Jelentkezés

Jelentkezni online az iranyasereg.hu oldalon vagy személyesen is lehet a vármegye toborzó irodáiban, majd ezt követi egy alkalmassági vizsga és megkezdődhet a 2+6 hónapos alapkiképzés.

Az Önkéntes Katonai Szolgálattal még az egyetemi évek előtt olyan gyakorlati, a hétköznapi életben is hasznosítható tudást kaphatnak a fiatalok, melynek köszönhetően felkészültebbek lesznek a haza védelmére – tette hozzá Csoma Gábor.