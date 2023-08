Minden szülőnek fontos, hogy gyermeke ne csak teljes felszereléssel rendelkezzen szeptember elsejére, hanem minőségében is jót vegyen a csemetének. A Papirusz Kft. ügyvezetője elmondta, boltjukban megtalálhatóak az igényes termékek is jó áron.

„Talán a legnagyobb tétel az iskolatáska, aminek ára 14 ezer forinttól 39 ezerig terjed. És erre is igaz, mint szinte minden termékre, hogy tavaly óta körülbelül húsz százalékkal drágult. A szülők helyesen odafigyelnek arra, hogy a legegészségesebb kivitelt vegyék meg gyermekeiknek, amit érdemes felpróbáltatni is. Ez még a középiskolások körében is szempont, akik 8 ezer és 12 ezer között találják meg azt a darabot, amit aztán a legtöbbször visznek majd magukkal az év folyamán. Kisebb tétel, de még mindig nagyobb kiadás a tolltartó, ami nálunk 1 ezer forinttól megvásárolható. Természetesen ennek ára akár 8 ezer forint is lehet, de az már azért kerül ilyen sokba az előbb említetthez képest, mert fel van töltve színes ceruzákkal, tollakkal, radírral, faragóval és egyéb kellékekkel, amik kellenek majd a tanuláshoz” – mondta. Az ügyvezető szerint általánosan a vignettákat és borítókat keresik még. Ez utóbbiak körében legkedveltebbek a méretre vágható átlátszó darabok, amiknek széle ragasztóval ellátott.

Az apró iskolai eszközök árai alig változtak

A vízfestéknél vigyázni kell, hogy ne a legolcsóbbat válasszuk ki, hiszen az gyengébb minőségű. Míg ennek ára 800 és 1800 forint közöttire emelkedett, addig a radírokat és faragókat ugyanannyiért szerezheti be az ember, mint tavaly. Ezeket a mütyüröket a gyerekek előszeretettel bogarásszák végig a boltban, akár többet is választhatnak belőlük, úgyis fogyóeszköz.

„A hagyományos elefántos radír 80 Ft, a rotring radír 200, de egy-egy színes darab akár 400 forintos is lehet. A faragókat 100 Ft-tól 790-ig veheti meg a vásárló, aki a magasabb árkategóriások között már kétlyukút, azaz vékony és vastag ceruza faragására valót vagy akár tartályosakat is talál. Kedveltek még a csomagban összeállított füzetek. Ezek egy elsős gyereknek tizenegy darab A5-ös méretű vonalas és négyzetrácsos füzetet, technikacsomagot, rajz- és írólapokat, valamint színes papírkészletet tartalmaznak, és 2.200 Ft-ba kerülnek, míg a 7., 8. osztályosok számára készült csomagokban már spirál füzetek is vannak, mindösszesen 3.300 Ft-ért” – mondta az ügyvezető, aki hozzátette, természetesen válogathatnak a gyerekek a színes küllemű dizájn füzetekből is, aminek darabját 140 Ft-tól 300-ig kínálják. És ezek csak egy írószerben találhatók meg, de az iskolásoknak szükségük van még ünneplő ruhára, amit egyébként iskolán kívül is hordhatnak, valamint tornaruhára, aminek milyenségét minden iskola külön-külön határozza meg.

Lehet okosnak lenni kötelező vásárláskor

Fekete Ágnes kisfia 9 éves. „Már letudtuk a bevásárlást, mindent megvettem neki: tanszereket, új iskolatáskát, új alkalmi öltözéket, mert kinőtte. Mindent nagyon tudatosan szerveztem meg: mindenhol elcsíptem egy akciót vagy kuponkódot vetettem be, így nem lett magasabb a beiskolázás költsége az előző évekhez képest. Munkahelyváltás előtt állok, ráadásul egyedül nevelem a gyerekemet, úgyhogy muszáj okosnak lenni.”

Csatóné Boros Zsuzsanna úgy tervezi, csak néhány dolgot vesz az iskolatáska mellett, ami miatt nagyon mérges. „Tavaly választottunk egy tizennyolcezer forintosat, és nem bírta a gyűrődést. Egy bizonyos márka mellett döntöttünk, mert úgy tudtuk, az megbízható. A súlytól azonban megcsavarodott a vállpántjában a szivacs, a dobálástól az oldalán elszakadt a kulacstartó. Most egy drágábbat tervezünk venni, de olyan márkát, aminek hátizsákjait mi magunk is hordjuk a férjemmel. Egy huszonháromezreset néztünk ki, de reméljük, ez már jó lesz. Még szerencse, hogy a tanárok nem kérnek új rajzcuccokat és színes ceruzákat, ráadásul hatodikban ugyanazok a tantárgyak vannak, mint ötödikben voltak, ezért elég csak új füzeteket vásárolni. Hat-hétezer forintos kiadás lesz még az új tornacipő, mert az előzőt szétrúgta – mondta az anyuka, aki hozzátette, jövőre nehezebb feladata lesz, mert kisebbik fia az elsőt kezdi majd.

– Még szerencse, hogy az első iskolatáska nagyon jól bírta a nagyobbik fiamat, bár most már kicsinek gondolom a sok írószer számára, de majd meglátjuk, hogy veszünk-e újat vagy hogy egyáltalán milyen lesz a felhozatal, és különösen mennyiért jövőre.”