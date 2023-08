A nyár a legtöbb embernek a pihenésről, kikapcsolódásról szól, de nem így a polgárőröknek: a szolgálatra ilyenkor is szükség van, sőt! A szokásos közbiztonsági tevékenység mellett megjelenik a rendezvények biztosítása is a feladatok között. Persze ünnepeltek is, hiszen a vármegyei polgárőrnapot is megrendezték a közelmúltban. De hogyan is telt a vármegyénkben tevékenykedő sok ezer polgárőr nyara? Erről is kérdezte Horváth Imre a Sziréna című podcastben Csóra Györgyöt, a vármegyei szervezet elnökét.

A beszélgetést csütörtökön 20 órától hallgathatják meg a boon.hu-n.