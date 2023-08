Egy olvasó kereste meg szerkesztőségünket azzal kapcsolatban, hogy Miskolcon a II. János Pál pápa térnél a Szinva-patak medre szörnyű állapotban van. Azt is megjegyezte, hogy a meder gyakran szemetes, koszos és még egy sziget is képződött rajta a rengeteg hordalék miatt. Mint állítja: szerinte méltatlan ez az állapot a térhez, és nem érti, miért nem történik előrelépés az ügyben, hiszen impozáns térről van szó.

Többször jelezték, hiába

Egy másik olvasó azt is elmondta portálunknak, hogy gyakran nincs a fű lenyírva a meder partján, a hordalékot összehordta a víz, és egyre magasabban áll a hordalék, ami büdös is.

„Rengeteg gally, törmelék rondítja el az egész partot” – hangsúlyozta. Azt is elmondta a boon.hu-nak, hogy több lakó is foglalkozott a diósgyőri facebook csoportban az üggyel, és állítása szerint többen jelezték is az illetékesek felé a fennálló problémát.

Örökölt beruházás

Az üggyel kapcsolatban megkerestünk a Városháza sajtóosztályát, akik válaszát – kérésükre – változtatás nélkül közöljük:

Az Ön által említett probléma egy tervezési hibából adódik, amelynek megoldásán már dolgoznak az önkormányzat és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szakemberei. A Második János Pál pápa tér megújításának tervezése még az előző városvezetés idején történt, a tervezők ekkor ejtettek egy ma már csak nagyon körülményesen kijavítható hibát, a tervezési hiányosság eredményeként ugyanis a térnél nincs kiépített mederlejáró a Szinvához, így a meder takarítása, iszaptalanítása a területen gyakorlatilag lehetetlen. A megoldással kapcsolatban jelenleg is zajlik a műszaki tartalom kidolgozása és a szükséges költségbecslés elvégzése. Sajnos szinte valamennyi megörökölt beruházásnál előfordulnak hasonló problémák, amelyek orvoslása a beruházások tartalmi, finanszírozási követelményei, az esetleges pályázati megkötések miatt nehézkes és rengeteg feladatot ró a jelenlegi városvezetésre. A Szinva-patakot egyébként a Városgazda patakőri szolgálata tisztítja végig minden hétvégén, a meder szinte teljes egészében, végig ki van burkolva, így mederkotrást, medertisztítást ilyen értelemben nem kell végezni, csupán a beledobált szemetet kell összeszedni. A patak-koronának nevezett környező zöldterületet is rendszeresen gondozzák és folyamatos a beépített műszaki létesítményeknek, hordalékfogó rácsok, műtárgyak ellenőrzése is, csakúgy, mint a záportározók gazmentesítése. Ezeket az árvízvédelmi szempontból fontos részeket is bejárják minden hétvégén.