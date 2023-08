Az encsi római katolikus és református felekezet életében is lezárult egy nagy fejezet, mindkét egyházközség esetében a lelki vezetője nyugdíjba vonult. Mind dr. Garancsi László főesperes úr, mind Baksy Mária esperes asszony Encsen végzett szolgálatát a hívek mellett az önkormányzat is megköszönte – írja Encs város önkormányzata. Hozzátették: míg a reformátusoknál a lelkész kiválasztása még tart, úgy a római katolikus esetében az Egri Főegyházmegye már döntött. A város Gulyás Zsolt atya személyében augusztus 1-től új lelki vezetőt kapott, akinek nem ismeretlen a térség, hiszen Szikszón született és Alsóvadászról származik. Azt is írják, hogy az új lelki vezető már be is mutatkozott az encsi római katolikus gyülekezetnek