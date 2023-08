Közlekedési információk

Útfelújítások miatt több helyen is forgalmirend-változásra kell számítani Miskolctapolca területén, az Iglói utcában lévő buszmegállókat áthelyezik a Bay Zoltán téri parkolóba, ahol ideiglenes megállót alakítanak ki. A buszközlekedés biztosítása érdekében a parkolóban húsz helyet átmenetileg megszüntetnek, ezért a felújítás ideje alatt a gépkocsival közlekedőknek érdemes az Enyedi György utcai nagyparkolót vagy a Győri utcai díjköteles parkolót használniuk. Megkezdődött a Fagyöngy utca, a Csabai utca és a Görömbölyi utak felújítása is. A kivitelezéssel érintett szakaszokon forgalmirend módosítás, egyirányúsítás, valamint félpályás forgalomkorlátozás lesz érvényben. A parkolóhelyeket is korlátozott számban lehet igénybe venni.

A távfűtési körvezeték építése miatt a Szentgyörgy utcán forgalomkorlátozás lép életbe, távhőszolgáltatás biztonságát fokozó beruházás következő szakaszában felbontásra kerül a 2×2 forgalmi sávos Szentgyörgy utca is. Az út bontását a megbízott kivitelező szakaszolva fogja végezni irányonként egy-egy forgalmi sáv folyamatos fenntartásával. A munkálatok idején mindkét irányból megállási tilalom lép életbe a Szentgyörgy u. 39-41. sz. és a Szentgyörgy. u. 52. sz. melletti buszmegállók környezetében a buszmegállók megközelíthetősége, a busz közlekedés biztosítása érdekében. A munkavégzést követően a Szentgyörgy utca érintett szakaszának helyreállítását a megbízott vállalkozó várhatóan a 2023/24-es iskolai tanév kezdete előtt elvégzi.

A Thököly-híd környékén útlezárásokkal járó munkák kezdődtek. A híd térségében körülbelül 75 méter hosszban, az Újgyőri főtér felé a Kiss Ernő utca külső forgalmi sávját lezárják. A híd szélesítéséhez szükséges cölöpözési munkák érdekében, a hídon egy forgalmi sávra szűkül a gépjármű-közlekedés, jelzőlámpás forgalomirányítás mellett. A csomópont forgalmát továbbra is jelzőlámpa szabályozza majd.

A Kiss Ernő utcát keresztező gyalogos átkelőhely fennmarad, a híd területén külön gyalogos közlekedési folyosót építenek ki.

A Dayka Gábor utca meghosszabbításának beruházásához kapcsolódó közműépítési munkálatok miatt módosult a Toronyalja utca forgalmi rendje. A Petőfi utcán a belváros irányába haladó forgalom visszakerül a régi nyomvonalra a Rácz György utca - Toronyalja utcára. A Toronyalja utcán sávszűkítéssel kell számolni. Az Erzsébet tér irányából a Petőfi utca felé haladó forgalomnak egy forgalmi sáv továbbra is biztosított marad. Mindkét útszakaszon kérjük a járművezetőket, hogy fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel közlekedjenek.

A közműépítés, az új forgalmi rend kialakítás várhatóan egy hónap időtartamot vesz igénybe.

A jelzőlámpák a Petőfi utca 1-3. szám előtt, a Kálvin J. utca - Erzsébet tér nagy parkolónál illetve a Meggyesalja u. – Rácz Gy. utca kereszteződésében nem működnek.

Félpályás terelésre lehet számítani

Asztalos u. 7

Balogh Á. u. 27

Beregi u. 2

Besenyői u. 6

Béla u. 12

Bogáncs u.-Erkel F. u. sarok

Borbély u. 5

Csajkovszkij u. 106

Csokonai V. M. u. 80

Dráva u. 20

Ernyebán u. 36

Faller utca 34

Feszty Á. u. 4

Fonoda u.-Szinva u. sarok

Gyár u. 8

Honszerző u. (Vasút u.-nál)

Igazság u. 14

József Attila u. 53

Kabar u. 5

Katowice u. 41

Kapitány u. 20

Kárpitos u. 30

Király utca 5

Középszer u. 56-58

Lauday u. 14

Malom u. – Szirmai u. kereszteződés

Martinovics Ignác utca 11

Mécses u. 9

Mikes Kelemen u. 4

Mohostó u. 66

Mogyoró u. eleje

Nyár u. 18.-31

Negyvennyolcas u. 3-5.

Pázsit u. 20

Puskás Tivadar u. 12-14

Puskin - Gózon u. kereszteződés

Pillangó u. 12.

Sas u. 10; 12

Sályi I. u. 8

Serház u. 4

Sibrik Miklós utca 2

Szabadság u. 24

Szentpéteri kapu 93 mögött (Katowice u)

Tamási Á. u. 6

Tábortűz u. 5

Tetemvár felső sor 115-192

Testvériség u. 34

Vadász u. 7

Vasöntő u. 5

Zoltán u.-Győri kapu sarok

Zrínyi I. u.-Budai J. u. sarok