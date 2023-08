A világ egyik legjobb páncélosát kapta meg Magyarország, a Lynx-et. Hazánk az első olyan ország, amely rendszeresíti a páncélost és hamarosan a tömeggyártása is megindulhat itthon. Ezzel együtt a kezelőszemélyzet toborzása is megindult országszerte, így Miskolcon is. Az új lehetőségről Csoma Gábor századossal, a Miskolci Toborzó Iroda megbízott irodavezetőjével, Póczos Nikolett beszélget.

