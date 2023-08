Az elmúlt időszakban bekövetkezett árhullámok hatására, a II. János Pál pápa tér területén kialakított Szinva-patak medrében nagyobb hordaléksziget alakult ki, mely beszűkítette a mederszelvényt és esztétikai problémát okozott a térre látogatóknak – írja a Városgazda.

Korábban portálunk is foglalkozott a témával, mivel több olvasó is jelezte az áldatlan állapotokat a mederben, sőt többen bűzre is panaszkodtak. Akkor megkérdeztük a városháza sajtóosztályát, hogy kaptak-e megkeresést a meder állapotával kapcsolatban, azonban nekünk nem ismerték el, hogy lett volna ilyen megkeresés. Sőt egyenesen úgy fogalmaztak megkeresésünkre, hogy a meder takarítása, iszaptalanítása a területen gyakorlatilag lehetetlen.