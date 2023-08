Az új kenyérhez és Szent István-napjához méltó, változatos, minőségi kézműves termékek közül válogathattak a miskolciak augusztus 20-án, a helyi termelői napon. A minden hónap harmadik vasárnapján megtartott gasztronómiai eseménnyel ismét a környékbeli kistermelőket támogatta a rendező Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 11 és 12 óra között pedig Ács Gyula szolgált háttérzenével a vásári hangulathoz. Viszont tíz óra körül, amikor szerkesztőségünk tagjai megérkeztek, is lehetett utcazenét hallani. A szemben lévő megállóból furulyaszó fogadta a villamossal érkezőket.

Pólókon a szülinapos kilátó

Benépesült az egész Erzsébet tér és már az első standnál különleges szörpöket kínáltak kóstolóra: levendulából, citromfűből és még csalánból is, de nem hiányzott az egri must sem. A legkülönfélébb házi sajtok, kolbászok, szalonnák, kenyerek, lekvárok, szószok és mézek sorakoztak az asztaloknál. Sőt, központi helyre telepedett le egy zöldséges. Azok is megtalálták a számításukat a rendezvényen, akik kézzel varrott kötényekkel, vagy szatyrokkal szerették volna felszerelni háztartásukat. Esetleg gyermeküket bababútorral, textil állattal, például kaméleonnal lepték volna meg.