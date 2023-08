A tapasztaltak kapcsán küldtük kérdéseinket az önkormányzatnak, ezeket keretes írásunkban, cikkünk alatt olvashatják. A miskolci városháza sajtóosztályától kapott válaszhoz odaírták: közléséhez csak teljes terjedelemben és változatlan formában járulnak hozzá.

„Miskolc MJV Önkormányzatához semmilyen jelzés nem érkezett eddig sem „gyomorforgató szagról”, ahogyan Ön fogalmaz, sem kellemetlen szagokról Miskolctapolcán és helyszíni bejárás során mi magunk sem tapasztaltunk hasonlót. A területen egyébként van nyilvános WC, egy komfortpont, amelyet csak azért nem lehet még használni, mert az Építésügyi Hatóság még nem adta ki rá a használatbavételi engedélyt annak ellenére, hogy minden előírás és hiánypótlás teljesítése megtörtént hetekkel ezelőtt.

Miskolcon egyébként a belvárosban, a Szinva teraszon is működik nyilvános wc, és terveink között szerepel több olyan komfortpont beszerzése is, amely teljesen automatikusan működik, így személyzet nélkül is el tudja látni rendeltetését. Ezek beszerzési, kiépítési lehetőségét vizsgáljuk, de létesülnek komfortpontok a Kilátó mellett is, ez része a Kilátó ReStart programnak, és a Horváth-tetőn is találhatók bárki által használható illemhelyek.

Az újonnan létesülő komfortpontokkal egyébként Miskolc város vezetése elődeinek évtizedes mulasztását pótolja, hiszen korábban a már meglévő nyilvános wc-k sem működtek, állagmegóvásukról sem gondoskodtak, így azok közül több mára használhatatlanná vált."

Úgy gondoljuk, a válasz önmagáért beszél. A tervek szépek, és jók. A kérdéseinkre azonban nem kaptunk választ: akkor hol van jelenleg is használható illemhely Miskolctapolcán a turistaszezon közepén? És a város többi pontján?