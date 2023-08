Az Ország tortája olyan különleges születésnapi édesség, amelyet egész évben országszerte mindenki meg tud vásárolni és meg tud kóstolni az ország cukrászdáiban. A Magyarország Tortája gasztronómiai verseny győztes tortáinak bemutatása és kóstolása rendszeresen az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepségek „Magyar Ízek Utcája” elnevezésű kísérőrendezvényén történik, a fővárosban. Ezzel egy időben vármegyénkben is megsütik a nagyobb cukrászdák, hogy ez koronázza meg az ünnepi hangulatot és erősítse az összetartozást.

Készül tavaly az ország tortája a miskolci Kisgergely cukrászdában. Az idén is megsütik

Fotó: Ádám János

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete a Magyar Köztársaság kormányának felkérésére a 2007. augusztus 20-i ünnepségre alkotta meg először az ország tortáját, a különleges, madártejes tortát. Azóta a Miniszterelnökség és az Ipartestület minden évben közösen írja ki a pályázatot, amely során az ország különböző pontjain található cukrászatok nevezhetnek saját tortáikkal a cím elnyerésére. A kiválasztást mindig egy szakmai zsűri végzi. 2012 óta a verseny a legfinomabb és legötletesebb cukormentes torták megmérettetésével is kiegészül. A 2023-as év tortáit a „Spicces füge respektus” és a „Kikelet” fantázianevű alkotásokat (az utóbbi a cukormentes verzió, amit 2012 óta választanak – a szerk.) a miskolci Kisgergely Cukrászda is megsüti a sajtó nyilvánossága előtt. Az eseményen szerkesztőségünk is jelen lesz és beszámolunk olvasóinknak.