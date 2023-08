Második alkalommal tartják meg a Szinva Örökség Napokat, azért, hogy felhívják a figyelmet Miskolc nyilvánvaló és rejtett értékeire. A rendezvény szeptember 8. és 10. között, a Szinva Örökség Alapítvány és partnerei együttműködéseként valósul meg a borsodi vármegyeszékhely több helyszínén: Lillafüred, II. János Pál pápa tér, Kilián, Győri kapu, belváros. Az esemény céljairól sajtótájékoztatón számoltak be augusztus 17-én a miskolci városházán, Czikora Ágnes, a BluePixel Kommunikációs és Produkciós Iroda ügyvezető igazgatójának koordinálásával. Várható kézműves foglalkozás, családi játék, kamarakoncertek, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, valamint a Miskolci Csodamalom Bábszínház is készül, és vasárnap zárógálával fejeződik be a három nap, de a részletes programról egy szeptemberi sajtótájékoztatón lesz majd szó.

Erősíti a közösségeket

„Az ezredfordulón elindult hagyomány újjáélesztéseként indult el tavaly a Szinva Örökség Napok, amelynek Fedor Vilmos, a Szinva Örökség Alapítvány alapítója a megálmodója. A kezdeményezés célja, hogy Miskolc kiemelkedő kulturális értékeit, természeti kincseit, épített örökségét és számos tehetséges miskolci tudását bemutassa a helyieknek és az idelátogatóknak” - mondta Veres Pál, Miskolc polgármestere, a programsorozat fővédnöke.

„A Szinva-patak 20 kilométeren húzódik a városon keresztül Lillafüredtől a Sajó-folyóig. A Szinva védjegy, jelkép és összetartó erő, mert összefűzi a városrészeket, valamint sokat látott természeti kincs. Ez a patak már látta a kőpattintó és középkori embert, a polgárosodó várost, hajtotta a malmokat. 1878. augusztus 31-én éjjel pedig 277 miskolci polgár életét követelte, akikről a zárónapon megemlékezünk. A rendezvény helyszínei városrészi központokhoz kötődnek majd, ahol az esemény által szeretnénk erősíteni a helyi kis közösségeket is.”

Megszeretteti Miskolcot

A miskolciak büszkék lehetnek azokra az eredményekre, amelyeket elértek.

„A Szinva Örökség Alapítvány igyekszik Miskolc értékeire felhívni a figyelmet, hogy erősítse a város iránti szeretetet és kötődést.” – ismertette dr. Zámpori Anna, a Szinva Örökség Alapítvány kuratóriumi tagja. „A Szinva az összetartozásunk jelképe. A Miskolcot átszelő patak teremtette meg a kohászat és a papírgyártás lehetőségeit, és tette lehetővé, hogy számos család asztalára kenyér kerüljön 50 malma segítségével. A Szinva öröksége tulajdonképpen mi magunk, miskolciak vagyunk. Erőfeszítéseinkből olyan fantasztikus dolgok születtek, mint a mai Magyarország első kőszínháza, az idén 200 éves Miskolci Nemzeti Színház. Eredményeinkre szabad büszkének lennünk.”

Kulturális, természeti érték

Az esemény igyekszik ráirányítani a figyelmet a város elfeledett, vagy kevésbé ismert értékeire

„A Szinva egyszerre jelent ökológiai, természeti, épített, ipartörténeti, kulturális és tudományos örökséget” – sorolta Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere, a Szinva Örökség Napok szakmai védnöke. „A Szinvára felfűzhető a 70 ezer éve itt megjelent ember, a különböző települések, az ideérkező egyházak és az emberi alkotások története. Ebben a Szinva Örökség Napok nemzetközi léptékben is egyedülálló rendezvény. is. Szeretnénk alkalmat teremteni a művészeti képzésben résztvevők és az amatőr művészeti csoportok helyi bemutatkozására. Klímavédelemért felelős alpolgármesterként el kell mondanom azt is, hogy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban alapvető értékünk a vízkincs. Miskolcon ennek a megtestesítője a Szinva. Fiatal koromban a Szinva még sötét és piszkos volt, de ma már egy tisztavízű patak.”