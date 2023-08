A diósgyőri városrész egyik kertesházas övezetében csordultig telt szeméttel egy porta. Erről az egyik szomszéd számolt be portálunknak. Ifj. Havril Péter elmondta, hiába fordultak különböző hatóságokhoz, a helyzet máig megoldatlan maradt. „Most a legjobban attól félünk, hogy az egész felgyullad, ami a szüleim házát veszélyezteti, folyamatos stresszben élünk” – panaszolta. Hozzátette: az udvaron fahulladék, különböző háztartási hulladékok és ruhák találhatóak.

A fertőzéstől is tartanak

„A helyzet aggasztó, mert patkányok is megjelentek vélhetően a szemét miatt, és a szag is elviselhetetlen ebben a nyári melegben” – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy a felhalmozott szemét egy férfié, aki a szomszéd házban él. „Teljesen lényegtelen, hogy mi az, csak hozza és hozza, mintha nem lenne holnap” – mondta. Havrilék többféle hatósághoz fordultak már az ügyben, de előrelépés nincs, így végső elkeseredésében a közösségi oldalon posztolta a hétvégén, hogy milyen helyzet uralkodik a szomszédban.

Két éve kezdődtek a problémák

Mi is megkerestük az ingatlant, ami a Szervezet utcában található: még a közterületen, a porta előtt is szemét hevert. Az ügy súlyosságát mutatja, hogy a portán uralkodó állapotokat igyekeztek kerítésre rögzített ponyvával eltakarni. Természetesen szerettük volna megkeresni a panaszos által említett férfit, ám kiderült róla, hogy szabadságvesztését tölti, ezt a testvére is megerősítette portálunknak. Ő nyilatkozott az ügyben, de kérte, hogy a nevét ne írjuk le. „Két évvel ezelőtt történt egy gázrobbanás a házban, ahol a testvérem megsérült, azóta jelentkeztek nála mentális jellegű problémák, amelyeket jeleztem már több egészségügyi szerv felé is” – osztotta meg. Hozzátette: a kényszeres gyűjtögetés ellen nem tud sokat tenni, bár van tulajdonrésze a szóban forgó ingatlanban, de nincs ráhatása a hozzátartozójára.