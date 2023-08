Nem mindegy, hol bérlünk lakást

Balogh László úgy nyilatkozott, Budapesten 3-4 ezer lakásból válogathatnak az albérletet keresők. „A belvárosiak népszerűbbek, így az V. és a II. kerületben 300 ezer forintnál is többe kerülnek. Az olcsóbbakért 140 ezer forintot kell fizetni havonta. Miskolcon az egyetem környéki ingatlanok többe kerülnek, a garzonok pedig olcsóbbak, átlagosan mindössze 70 ezer forintot kell fizetni értük. Még lejjebb nyomhatják az kifizetendő összeget a diákok, ha a gólyatábor után összeállnak, és többen vesznek ki egyetlen ingatlant. A nagyobb alapterületű ingatlanok tehát nem kerülnek annyival többe, mint amennyivel több hálószobával rendelkeznek, így az egy főre jutó lakhatási költség jelentősen csökkenthető. A diákok általában a bútorozott és teljesen felszerelt ingatlanokat keresik. Az azonban jellemző, hogy nincs nagy különbség a bútorozatlan és a bútorozott ingatlan között” – mondta a szakember.

Egy másik cég szerint

Bohus Péter összehasonlításképpen elmondta, tavalyhoz képest húsz százalékos az emelkedés.

„Egy kiemelt környéken jók a szolgáltatások, könnyű a közlekedés, nincs nagy zaj, élhetőbb a környezet. A külső kerületeket kevésbé kedvelik a fiatalok, mert onnan nehezebben érik el a belvárost, ahol saját korosztályukkal találkozhatnak. Továbbá sem egy diák, sem egy pályakezdő nem engedheti meg magának, hogy egy üres lakást bebútorozzanak, felszereljenek. Ezek mind befolyásolják egy ingatlan értékét. A bútorozott lakások ára kicsivel magasabb, mint a bútorozatlanoké – mondta a szóvivő, aki hozzátette, az otpotthon.hu keresője egyre népszerűbb, adataik szerint a látogatóik tíz százaléka diák, akik nemcsak kiadó, hanem eladó lakásokat is keresnek. – A IX. kerületben átlagosan 340 ezret kérnek el, a XI. újbudai környékiekért átlagosan 354 ezer forintot. A diákok kedvelt területe a VII. kerület, a turisták is ezt szeretik, mert ez a vigalmi negyed, itt átlagosan 308 ezer forintot kérnek el egy albérletért. Az egyetemekhez még a VIII. kerület van közel, 264 ezer forintos átlagos árral – mondta a szakember, aki hozzátette, panelekben és garzonokban teljesen másképp alakulnak ezek az összegek. – Egy kiadó panelben 199 ezerért lehet hozzájutni, egy garzon pedig 210 ezer forint például az V. kerületben, egy nagyobb garzonért 330 ezer forintot is elkérnek. A szórást már említettem, így a XIII. kerületben van 191 ezerért is garzonlakás kiadó, de 150 ezerért is.”

Mi a helyzet Miskolcon?

„Miskolcon egy téglalakásért egy éve még 118 ezer forintot kértek el átlagosan, ez idén 122 ezer Ft – sorolta Bohus Péter. – Az átlagos paneleknél 98 ezerről 106 ezerre nőtt az összeg a múlt év óta. Dél-Kiliánban egy bútorozott, kétszobás lakás 95 ezer forint, Miskolc belvárosában hasonló kondíciókkal rendelkező ingatlan 145 ezer forint. A miskolci egyetem teljesen más környezetet biztosít a diákok számára, hiszen ez konkrétan a város mellé épült, ezért is hívják egyetemvárosnak. Akik tehát albérletet keresnek, ezt Miskolctapolcán vagy az Avason teszik. Ezek mind különböző árfekvésben vannak.”