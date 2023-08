Csirkelábból nem főznek húslevest

Mészáros László szerint a válsággal el-elmaradoztak a vendégek, akik többek között a nyaraláson vagy az étterembe járáson tudnak spórolni, hiszen ezek nem jelentenek létszükségletet. Hozzátette: a szakácsok és pincérek bérei is az egekbe emelkedtek, előbbiek a Balatonon már rezzenéstelen arccal elkérnek egymillió forintos nettó bért. Mindezek összessége vezetett ahhoz, hogy bezárt a legendás hely – mert a nívóból nem akartak lejjebb adni.

„Szlogenünk, hogy »mindenből engedünk, csak a színvonalból nem«, így nem főzünk olcsóbb, minőségileg gyengébb alapanyagból. Hiába szeretem a csirkelábat, de abból nem főzetnék húslevest a Café du Boucher-ban. A szállodánk, a Lévay Villa Hotel viszont megmaradt a közelben, oda fel tudtunk szerelni napelemeket” – magyarázta a vendéglátós, hangsúlyozva: minden dolgozónak időben szóltak a zárásról, valamennyiüket tisztességesen kifizették, és olyanok is akadtak, akiknek munkát is talált a szakmában a környéken.

Változott a Szép-kártya felhasználása

Bágyi Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) Idegenforgalmi és Vendéglátóipari osztályának elnöke érdeklődésünkre elsőként a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásában történő változást emelte ki. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kormányinfón jelentette be, hogy ideiglenesen nemcsak meleg élelemre, hanem hideg élelmiszerre is lehet költeni a SZÉP-kártyán lévő összeget. Augusztus 1-től december 31-ig van erre lehetőség, s ezzel mintegy húsz százalékkal csökkent a belföldi foglalások száma – árulta el az elnök. Hozzátette: ez az összeg nagyon fog hiányozni az iparágból. Ezek a vendégek az éttermekből is elmaradnak. Azt is alátámasztotta, hogy az egész országhoz hasonlóan a megyében is sok ilyen egység kényszerült bezárni.