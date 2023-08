Az egyik miskolci csoportban panaszolta egy felhasználó a közösségi médiában, hogy arra ment haza, hogy Miskolc egyik legszebb városrészén, a Komlóstetőn található háza előtt megcsonkították az egészséges akácfákat. Az egyiken rigófészek is volt, ami a munkálatok hatására leesett és a benne lévő fiókák elpusztultak. Az olvasó azt is kifogásolta, hogy a feltételezhetően parkrendezés címén végzett pusztítás után a közterületesek csak a vastagabb ágakat vitték el, az aprókat ott hagyták neki.

Levélben érdeklődtünk a miskolci Városháza sajtóosztályán arról, hogy ez költési időszakban hogyan történhetett meg, de nem kaptunk választ kérdéseinkre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) minden évben több közleményben hívja fel a lakosság és az önkormányzatok figyelmét arra, hogy vigyázzanak a költő madarakra és a tavasszal-nyáron éledező fákra.

Nyár végéig költhetnek

- Évek óta minden évben háromszor is kommunikálunk erről és információt adunk a médiának is róla, hogy ne történhessen a miskolcihoz hasonló eset. A lombfakadást követően: áprilistól legalább júliusig a fák, bokrok megcsonkítása törvénytelen – nyilatkozta szerkesztőségünknek Orbán Zoltán, az MME szóvivője. - Ugyanis a közterületen álló fák és bokrok nem egyik napról a másikra nőttek föl például a vezetékekhez. Ebből következik, hogy az ilyen jellegű kötelező kivágásoknak, ritkításoknak a nagy része néhány évente ismétlődő tevékenység. Ezeket a munkálatokat még a több éves beruházások esetén is könnyedén lehetséges az október 1. és február 8. közötti időszakra ütemezni, amikor a növényeknek a nyugalmi időszaka van és nincs költési szezon sem. Július második felében és augusztusban már kevesebb a madárfióka, de a fészkek 60-80 százalékából még ilyenkor sem repülnek ki a legkisebbek.

Sebeket okoz a fákon

A fás szárú növények számára is rendkívül káros, hogyha tavasz és kora nyár után ritkítják meg őket.

- A növényekben a tavaszi-nyári lomfakadást követően indul el a nedvkeringés. Metszeni is éppen ezért csak ősszel, vagy kora tavasszal szabad. Ellenkező esetben a fákon, bokrokon sebek keletkeznek, ahol gombák, vírusok, baktériumok támadhatják meg a növényzetet. Továbbá hősokkot kaphatnak a sérült növények és nagyon sok nedvességet veszíthetnek. Így a csonkítás mértéke és kiterjedése sem lehet akármekkora. Tehát, az említett eset szakmai szempontból is rendkívül barbár eljárás. Ráadásul a növényzetet folyamatos nehezítő tényezőként érinti a klímaváltozás okozta melegedés, szárazodás és aszály, amit nagy mértékben felerősít a szakmaiatlanul elvégzett parkrendezés. Mindez összességében jelentősen csökkentheti a fás szárú növények életkilátásait. Egyébként az MME nyitott arra, hogy az önkormányzatokkal együttműködjön a kérdésben. Budapesten volt is ilyesmire példa, amikor a közparkokban a parkrendezési munkák előtt a mi kollégáink ellenőrizték a fákat a Főkert kérésére, hogy van-e rajtuk fészek és az odúkban van-e denevérkolónia – számolt be az MME szóvivője.

Kétszeres bűncselekmény

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya az illetékes hatóság.

- Összességében kimondható, hogy az említett lombfakadás után végzett komlóstetői munkálatok megsértik a természetvédelmi és állatvédelmi törvényt. Mivel az elpusztult rigófiókák védett faj egyedei, ezért a törvénysértés igazolható. Ilyenkor azt szoktuk kérni a lakosságtól, hogy a szemtanú tegyen bejelentést a helyileg illetékes vármegyei kormányhivatal természetvédelmi főosztályán. Magyarországon ezzel kapcsolatban a közgondolkodással van probléma. Miközben a klímaváltozás miatt egyre fontosabb a zöldfelület, az önkormányzatok és a kivitelezők jelentős része a körülöttünk lévő növényzetet leküzdendő akadályként kezelik. Az országban ezért sok helyen nemtörődömség tapasztalható a problémával kapcsolatban – állította Orbán Zoltán.