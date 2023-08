Hajrá Munkás, ez a címe Pastrovics Aladár közel hatszáz oldalas kötetének, amely a Munkás, azaz a Miskolci Munkás Testedző Egylet (MMTE) történetét írja meg tudományos alapossággal, de valójában Miskolc sportélete is kibontakozik benne 1910 és 1984 között. Az egyébként pedagógus (a Zrinyi gimnázium tanára) szerző a könyvet egyfajta adósságként is írta a felmenői felé. A család történetében a sport mindig is hangsúlyos volt: nagyapja és édesapja – ugyanezen a néven – ismert és közkedvelt labdarúgói voltak Miskolcnak.

A könyvről, keletkezésének történetéről, Miskolc sportéletéről Pastrovics Aladárral Hajdu Mariann szerkesztő beszélgetett.

