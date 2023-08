Kutyánkra vagy macskánkra is köthetünk biztosítást – nem újkeletű a dolog, mégis kevesen tudnak róla. Miskolci állattulajdonosoknál érdeklődtünk, ismerik-e ezt a lehetőséget, az eredményről – sokan még csak nem is hallottak erről – nemrég írt portálunk, és arról is, hogy nagyon sokba kerülhet a kisállattartás.

Kérdeztünk állatorvost is, hogy ő mit tapasztal. Dr. Puskás Gábor elmondta: páciensei köréből ő csak akkor értesül arról, van-e biztosítás, ha probléma van az állattal, és kérik a papírok kitöltését – tehát valószínűleg többen rendelkeznek biztosítással, mint amiről ő tud.

A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) szerint több nyugat-európai országhoz képest még nem annyira elterjedt nálunk ez a fajta biztosítás, de érezhetően nő az igény iránta, egyre több társaság emeli be a termékei közé.

Évente ezer biztosítás

Megkerestük a legnagyobb biztosítócégeket is a témával kapcsolatban. Az Alfa Vienna Insurance Group (korábban Aegon) és a Generali Biztosító három-három opciót kínál az ebekre, illetve a cicákra.

„Éves szinten közel 28 ezer megkeresés érkezik honlapunkon a kisállat-biztosítással kapcsolatban, és közel ezer kisállat-biztosítási szerződést kötnek az érdeklődők évente. Örvendetes trend, hogy a gazdik között egyértelműen a legnagyobb csomag a legnépszerűbb: háromnegyedük a maxi csomagot választja az online szerződéskötés során. Ma már rendkívül magasak az állatorvosi költségek, és bár a limitek nem túl magasak – így egy nagyobb baj esetén nem fedezik a teljes állatorvosi költséget –, mégis hozzájárulnak az anyagi terhek csökkentéséhez” – mondta Drevenka Edit, az Alfa PR-vezetője.

A Generalinál a kisállat-biztosítás kizárólag lakásbiztosítással együtt köthető, mint kiegészítő opció.

„Számos kiegészítő biztosítást kínálunk ügyfeleink számára, melyek segítségével valóban személyre szabottá tehetik lakásbiztosítási védelmüket. A Futrinka kisállat-biztosításunk iránti érdeklődés az elmúlt évek során kiegyensúlyozottnak mondható, körülbelül minden huszadik lakásbiztosításhoz választják ügyfeleink ezt a speciális védelmet. Baleset- és betegségbiztosításban három csomag közül lehet választani, attól függően, milyen szintű védelmet szeretnénk kedvencünknek, kedvenceinknek” – árulta el érdeklődésünkre Szijártó Melinda kommunikációs szakértő.

A szolgáltatás önrészesedésének mértéke biztosítási eseményenként tízezer forint, az ezt meghaladó károk esetén a biztosítási szolgáltatásból viszont nem von le önrészesedést a biztosító. Szolgáltatásukat már az állat négyhónapos korától igénybe lehet venni, és egyszerre akár három házi kedvenc is biztosítható.

„Ahogy az élet más területein, házi kedvenceinkkel is történhetnek váratlan események, és egy baleset vagy betegség esetén az orvosi ellátásuk jelentős összegre rúghat, aminek fedezéséhez segíthet a Futrinka biztosítás, hiszen az állat gyógykezelésével összefüggésben felmerülő költségek, mint pl. állatorvosi munkadíj, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok díja, műtétek, illetve a kezelő állatorvos által beadott gyógyszerkészítmények költségét a biztosítási összeg erejéig megtéríti a biztosító. Létezik emellett egy igen hasznos kiegészítő biztosítás: az ebtartói felelősség, amely arról szól, hogy ha a kutyánk harmadik félnek személyi sérülést vagy dologi kárt okoz – például úgy megtámad egy másik kutyát, hogy az orvosi ellátásra szorul – akkor az ebtartói minőségben okozott kárt megtéríti a biztosító az állat tulajdonosa helyett” – összegzett.