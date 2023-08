A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) tette közzé azt a videót, amin egy autó az M3-ason behajtott a lezárt munkaterületre, hogy hamarabb be tudjon sorolni. Egy fekete autót és egy ponyvás kisteherautó is követte. A besorolásnál az első autó vezetője azonban nem vette észre, hogy közeleg egy teherautó, ami telibe is kapta. Azt is írták a videóhoz, hogy több hasonló eset is volt azon a „felejthetetlen” napon.