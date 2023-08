Bár tavalyhoz hasonlóan idén sem hosszú hétvége az államalapítás ünnepe, mégis sokan időzítenek erre az időpontra pihenést a Szallas.hu adatai szerint. Siófok, Hajdúszoboszló és Budapest kerültek az élre a foglalások alapján, melyek közül minden ötödik SZÉP-kártyás. Apartmanba és vendégházba többen mennek, mint tavaly ilyenkor. A hotelek összesített eredménye némi visszaesést mutat, ugyanakkor a kategória szerinti bontás alapján a négycsillagos szállodákban nőtt a foglalások mennyisége.

Minimum két éjszakát maradnak

A Szallas.hu friss elemzése szerint a top tíz település közül Szegeden (3 százalék) és Gyulán (6 százalék) csökkent a legkisebb mértékben a foglalások aránya tavalyhoz képest, a legnagyobb visszaesés pedig Budapesten (29 százalék) és Balatonfüreden (25 százalék) látszik.

„A változásokhoz feltételezhetően az árak is hozzájárulhattak, hiszen Szeged és Gyula is a kedvezőbb átlagárú városokhoz tartoznak, míg a főváros és Balatonfüred a drágábbak közé” – mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. A sajtószóvivő azt is hozzátette, hogy vannak, akik ezen a hétvégén csak egy éjszakára maradnak, így a pénteki érkezést követően szombaton már tovább is állnak, de még többen vannak azok, akik hétfői távozással toldják meg a hétvégét. A legnagyobb bázist viszont azok jelentik, akik vasárnap távoznak a szálláshelyről. Az átlagos foglalási hossz 2,8 éj.

A jó idő még dobhat rajta

A legnagyobb turisztikai régiók közül a Balaton térségébe szól a Szallas.hu foglalásainak harmada az államalapítás ünnepén. A második legnépszerűbb Észak-Magyarország (16 százalék), majd a dobogó harmadik fokán Észak- és Dél-Alföld osztoznak 11-11 százalékkal. Összesítésben 14 százalékkal a tavalyi szint alatt áll néhány nappal a hétvége előtt a foglalások száma.

„Megvan az esélye, hogy csökken a különbség, hiszen az eddigi előrejelzések alapján idén ragyogó idő várható az augusztus huszadikai hétvégén, szemben a tavalyival. Így az utolsó pillanatos foglalások élénkülésében bízunk” – részletezte a sajtószóvivő.

Országszerte színes programkavalkád

A legtöbb helyen a hétvégén táncbemutatókkal, koncertekkel, kenyérszenteléssel készülnek, és több rendezvényen a család legkisebb tagjaira is külön gondolnak. Ez vonzó lehet a belföldi utazók számára.

„Nagyon pozitívan tudok nyilatkozni, hiszen jelenleg zajlik a Zempléni Fesztivál, ami az évnek az egyik legmeghatározóbb komolyzenei koncertsorozata, és ennek 19-én van a záróeseménye. Ezért rengeteg vendég itt tölti még a 20-át is” – mondta Bágyi Péter, a sárospataki Hotel Bodrog Wellness & Elix Spa igazgatója. Hozzátette: ezt el lehet mondani minden szállásról, ami a környéken (Tokaj-Hegyalján) van, hogy telt házasak ezen a hétvégén. A rendezvénynek köszönhetően az elmúlt években is ez volt a tendencia. Ha nem lenne a fesztivál, akkor nehezebb helyzetben lennének a szállásadók, mert érezhető, hogy a foglalási kedv kezd visszaesni, amióta a SZÉP-kártyát már élelmiszer vásárlásra is fel lehet használni - vélekedett a turisztikai szakember. Idén nyáron sokan választották a külföldi nyaralást a belföldi desztinációk helyett a megemelkedett árak miatt, ez is érzékelhető, és ahol nincs valami különleges, színvonalas program, ott ilyenkor augusztus vége felé már nincs magas foglalásszám – emelte ki Bágyi Péter.

„Tavalyhoz képest minden hónap jobb volt idén. Ez nemcsak egyéni vendégekben nyilvánul meg, hanem vannak rendezvényeink, sportolók, csoportos foglalások” – mondta Ivacs Lajos, a miskolctapolcai Hotel Aurora szállodaigazgatója. Az augusztus mindig erős a belföldi turizmusban, nem feltétlenül csak a 20-i hétvége miatt – tette hozzá a szakember. Még 20-a után is vannak foglalások, de sokszor ezek csak az utolsó pillanatban, 3-4 nappal az érkezés előtt realizálódnak, mert a vendégek kivárnak az időjárás és egyéb családi programok miatt. Alaposan meggondolják, hogy érdemes-e útnak indulni – hangsúlyozta Ivacs Lajos. Jelenleg azt látni, hogy nagyon sok a vendég Miskolctapolcán, a Barlangfürdőben is telt ház van. Igazán jövőre várható a növekedés a sétány teljes elkészültét követően, de már idén is sokkal többen vannak, mint 2022-ben – fűzte hozzá a szállodaigazgató.