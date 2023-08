Többek között a Nyitott szertárkapukkal, azaz a jubileumi nyílt nappal kedveskedett a születésnapos Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság kicsiknek és nagyoknak 2023. augusztus 23-án, szerdán. A nyílt nap keretében megtekinthető volt az érdeklődők számára mindkét miskolci tűzoltólaktanya: a Dózsa György út 15. és a Kerpely Antal utca 12. szám alatt található is. A gyerekek felmászhattak a tűzoltóautókba, megnézhették a különleges oltó berendezéseket, lecsúszhattak a tűzoltórúdon és halhattak érdekes beszámolókat a hivatásos tűzoltóktól. Sőt még éles bevetésnek is részesei lehettek, ha éppen jókor voltak jó helyen.

A Dózsa György úti tűzoltólaktanyában szerkesztőségünk tagjai is sok érdekességet tudtak meg. Például, hogy 42 méteres a legnagyobb tűzoltó létra és 2-3 ezer literes fecskendővel vannak felszerelve a modern tűzoltóautók.

Ismerkedési lehetőség

- A miskolci tűzoltóság 1873. augusztus 31-én alakult meg az akkori Városházán 60 fő kezdeményezésére miskolci Önkéntes Tűzoltó Egylet néven. Büszkék vagyunk rá, hogy szervezetünk ilyen nagy múltra tekint vissza. Igyekszünk az elődeink nyomdokába lépni és megfelelni a modern kor kihívásainak. Ma 120 fős állománnyal Miskolcon és környékén, összesen 35 településen hajtunk végre tűzoltást – nyilatkozta szerkesztőségünknek Bajnok István tűzoltó alezredes, Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka. - Annak érdekében, hogy méltóképpen megemlékezzünk erről a másfél évszázados évfordulóról, többféle programot szerveztünk. Ezeknek az egyike a mai Nyitott szertárkapuk, amikor a tűzoltóság munkájába a kívülállók is betekintést nyerhetnek. Telephelyeinken bemutatjuk a tűzoltóság életének egy szeletét és megnyitjuk a tűzoltóautók és felszerelések szertárait. Megmutatjuk a híradó ügyeleteket, ahová befutnak a jelzések. Továbbá azokat a gépjárműveket, tűzoltóautókat és -szereket, amelyekkel nap mint nap végrehajtja a készenléti szolgálat a tűzoltást, mentést. Mellesleg más tűzoltó napokon is szokott a katasztrófavédelem országos szinten nyílt napokat meghirdetni. Ezeknek az a célja, hogy a lakossághoz közelebb hozzuk a hivatásunkat, hiszen az emberek szinte csak tűzeseteknél találkoznak személyesen tűzoltókkal. A másik ok a gyermekek, akik különösen izgalmasnak találják a munkánkat és szeretik megnézni az autóinkat. A nagyobbaknak pedig, akik érdeklődnek a tűzoltó hivatás iránt, ez ösztönzést jelenthet. Volt már rá példa, hogy egy ilyen nyílt nap után kaptunk önéletrajzot, de egyébként folyamatos az utánpótlásunk.

Generációs hagyomány

Egy szakmabeli nagypapával is találkoztunk, aki igyekszik megszerettetni unokáival a tűzoltóságot.

- A fiú gyerekek természetes érdeklődésüknél fogva vagy tűzoltók, vagy katonák szeretnének lenni. A 6 és 7 éves fiú unokáim nálam nyaralnak Ongán és különösen érdekli őket a tűzoltóság, ezért jöttünk ma el. Ezenkívül részemről is megvan az indíttatásuk, hiszen a nagyapjuk, vagyis jó magam tűzoltó voltam 35 évig – árulta el kollégánknak Csavajda István nyugalmazott tűzoltó ezredes. - Mutattam már nekik a régi tűzoltó ereklyéimet, de vannak játék tűzoltóautóim is otthon. Emellett minden olyan alkalmat igyekszünk megragadni a tűzoltóságnál, legyen az gyerektábor, nyílt nap, piknik a Csanyikban, vagy fölvonulás, amibe a gyerekek is be tudnak kapcsolódni. Szerintem ez nemes hivatás. A tűzoltó munkának az a szépsége, hogy mi mindig odamentünk, ahol más segítségre szorult. Másrészt folyamatos tanulást igényelt. Én még Csepel tűzoltóautóval kezdtem, de ma már világszínvonalú tűzoltójárművek léteznek. Itt ezeknek meg lehet nézni a belsejét és azt is, hogy hogyan működnek. Ráadásul minden autó készenlétben van, bármikor riaszthatók. Fél órája volt egy éles riasztás, de vaklármának bizonyult, így végül nem vonultak ki a kollégák.

A lányokat is érdekli

A folyamatosan érkező kis gyermekes szülők is megerősítették, hogy a fiaikat, lányaikat nagyon érdekli a tűzoltóság és a tűzoltóautók.

- A programról a tűzoltóság honlapján értesültem. A kislányom szereti a tűzoltókat, a mentőket, a rendőrautókat és mivel az óvodából nem hozták át őket ide, ezért eljöttem vele a nyílt napra – mondta el érdeklődésünkre Horkai Gyöngyösi Edit.