Férjével és Majkával való kapcsolatáról is mesélt legújabb podcast interjújában Köllő Babett színész, táncos, szubrett és műsorvezető. Mint elmondta, neki nem az a fontos, hogy egy pasi szép legyen, de más téren természetesen komoly elvárásai vannak a férfiakkal szemben.

Augusztus 2-án, szerda este indult dr. Orosz Cyntia új online interjúsorozata, "Stories Podcast" néven. A Nagy Ő egykori szereplője, aki nem mellesleg a jogi egyetemet a summa cum laude feletti, preclare minősítéssel végezte, indította el a "Stories Podcast"-ot, melyben exkluzív interjúkat készít, mély témákat boncolgat, és ismert személyekkel, szakértőkkel készült őszinte beszélgetéseit tárja a nyilvánosság elé. A műsor első vendége Magyarország fitnesz first ladyje, Rubint Réka volt. A második adásában Köllő Babettet látta vendégül Cynthia, akivel az önazonosság témaköréről beszélgettek.



Köllő Babett



A hamarosan megjelenő műsorban Babett arról is mesél, hogy hogyan talált rá a spirituális útra és mit adott az neki.

„Nem vagyok spirinyuszi, de hiszek az energiákban. Amikor elvesztettem az ikreket, utána tértem át a spirituális útra” – meséli Köllő Babett.

Kitér többek között a párjával hosszú évek óta tartó kapcsolatára és annak titkaiba is beavat, valamint kifejti milyen is egy igazi férfi.

„Nekem a párom a háttérország, mindenben támogat. Ez számára is fejlődési folyamat eredménye volt, hiszen felsővezető volt, igazai teremtő Férfi. Nagyon sok férfi, amikor a párja elkezd veszettül sikeres lenni, úgy éli meg, mint egy támadást, személyes sértésnek veszik, nálunk ez a rész maximálisan kimaradt. Lehet, hogy érezte, de sosem hangsúlyozta. Pár héttel ezelőtt jöttem hazafelé és beszélgettünk, szóba jött egy ismerős pár, akik most nehéz időszakon mennek keresztül. Hirtelen megkérdezte tőlem a párom: Téged mi idegesít bennem?” Hosszasan elgondolkodtam és hiába kutattam, nem találtam semmit„ – avat be életébe Köllő Babett.

Hogy milyen az igazi Férfi?

„A férjem persze. Egy pasi ne szép legyen a klasszikus értelemben, hanem humoros legyen, legyen nagyon igényes magával szemben, és az öltözködési stílusa is legyen eggyel extrémebb, mint az átlag. Legyen nagyvonalú, hú erre van egy sztorim Majesszel kapcsolatban” – meséli Babett. Az interjúból kiderül az is, hogy a színésznő miért gondolja igazi férfinek régi barátját, Majkát.