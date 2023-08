Több kiállításmegnyitóval és gasztronómiai kocsmatúrával rajtol el az igazán színes fesztivál. Ezen a héten Majka, a Punnany Massif és a Tankcsapda koncertezik, Beliczai Balázs és Benk Dénes pedig megnevetteti a hallgatóságot.

Jövő héten először a táncé lesz a főszerep: latin-, hastánc- és moderntánc-bemutatót, argentin tangót is láthat a közönség, filmen pedig levetítik a Flashdance, a Dirty Dancing és a Step up című filmeket. Hétvégi estéken Falusi Mariann és Puskás Peti is megjelenik a színpadon.

A harmadik héten a gyerekeknek kedveznek a szervezők foglalkoztatókkal és gyermekműsorokkal. Emellett azonban jön majd Bereczki Zoltán, a P. Mobil és a Magna Cum Laude.

Augusztus 20-án az államalapítással és a magyarsággal kapcsolatos programokkal zárják a fesztivált, így lesz néptáncegyüttes bemutatója és a Csík zenekar koncertje. Az este utolsó látványossága pedig a tűzijáték lesz. A rendezvénysorozat több programja is ingyenes.