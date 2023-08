Sötétedés után a nyári időszakban is találkozhatunk a bokorban, padon vagy járdán összekucorodva fekvő emberekkel akár Miskolc belvárosában is. Egyik olvasónk – egy fiatal hölgy – is így járt az egyik nap késő este: egy férfit látott nem messze a lakásától a földön feküdni. Felelős állampolgárként eljárva azonnal hívta a 112 segélyhívó számot. A vonal másik végéről viszont rosszallást kapott elmondása szerint azért, mert nem tudott pontos információkkal szolgálni az utcán fekvőről, hiszen nem merte megközelíteni. Utánajártunk, hogy hasonló helyzetben, mi a megfelelő állampolgári magatartás. Segítségünkre Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője volt.

A Konstantin kereszt hat ága

A szóvivő a mentőautókon és a mentősök egyenruháján lévő “Konstantin kereszt” jelentésére hívta fel a figyelmet. A szimbólum mind a hat ága az életmentés egy-egy fontos lépését jelképezi. „Az első, hogy valaki vegye észre, hogy baj van. Egyszerű dolognak tűnik, de sokszor ezen úszik el a dolog” – mondta a szóvivő. Példaként említette, hogy mondjuk órákig utazhat valaki a buszon ülve és senki sem veszi észre, hogy eszméletlen állapotban van, mert stroke-ot kapott. Azt hisszük, csak alszik, és mire rájövünk hogy baj van, lehet hogy már késő – hangsúlyozta a szóvivő. „A következő lépés, hogy segítséget hívunk. Ez Magyarországon a 112-es telefonszám, az egységes segélyhívó rendszer tárcsázását jelenti” - emelte ki az OMSZ szóvivője. De létezik már egy ÉletMentő applikáció is, amely nagyon sok egyéb információval is támogatja a segítségnyújtást. Hamarosan már a mobiltelefon kameráját is tudjuk használni az applikációval, hogy vizuális információkkal még hatékonyabbá váljon a segítség.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője

Fotó: MW

Fontos, hogy a gyerekek is megtanulják

Győrfi Pál nagyon fontosnak tartja, hogy a 112-es telefonszámot a gyermekek már minél kisebb korban tanulják meg, mert olyan helyzetre is volt már példa, amikor a gyermek segített életet menteni. A folyamat harmadik eleme, hogy minél hamarabb meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást, mert minden perc számít, ha emberi életről van szó, emelte ki Győrfi Pál. „A mentésirányítók segítségére mindenben számíthatunk telefonon keresztül, hiszen ők nem egyszerű diszpécserek, hanem szakképzett mentésirányítók, akiknek az a feladata és kötelessége is, hogy azt az embert, aki ott van a helyszínen segítsék abban, hogy minél szakszerűbben helyt álljon, és megmentse embertársa életét – tette hozzá a szóvivő. Utána következhet a mentő általi ellátás, amikor megérkeztek a helyszínre, majd a kórházba szállítás és az ottani kezelés.

Nehezíti a mentők munkáját

A szóvivő kiemelte, hogy minden ága, eleme fontos ennek a Konstantin-keresztnek, mert ha bármelyik is hiányzik, az a beteg életébe kerülhet. Tapasztalatait megosztva elmondta, hogy sokszor kapnak hívást mozgó autóból. Így a helymeghatározás is nehéz, mert már továbbmentek, és a betegnek vélt személy állapotáról sem tudnak pontos információkat, hiszen nem szállnak ki a kocsiból és nem közelítik meg. Előfordult már olyan is, hogy egy szalmabálához hívták a mentőket, amit messziről embernek néztek. Ez nehezíti a mentők munkáját és felesleges kivonuláshoz vezethet, ami a valódi betegektől veheti el a gyors segítséget.

Nagyon fontos tehát, hogy információt adjunk a beteg állapotáról, és nyújtsunk elsősegélyt. Ehhez számíthatunk a mentésirányító szakszerű iránymutatásaira – hangsúlyozta a szóvivő. Amennyire csak tudjuk, közelítsük meg a földön fekvőt, tájékozódjunk az állapotáról, hogy minél célzottabb és gyorsabb legyen a segítség, mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.