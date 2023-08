Papp-Für János, a Tokaji Írótábor Egyesület titkára úgy nyilatkozott, a nyitónapon voltak a legtöbben a négynapos rendezvényen.

„Száznegyvenöten ültünk a Rákóczi Pince és Udvarházban, tíz-tizenöt fővel többen, mint szoktunk lenni. A résztvevőknek általában nyolcvan százaléka visszatérő látogatója az írótábornak, húsz százalékuk pedig először van jelen. A Hordó-díjakat 1995 óta adjuk át, idén augusztus 16-án, szerdán este a zárófogadáson Makai Gergely, Lajtos Nóra és Végh-Dudás Mária kapta, a Nagyhordó-díjat Kovács István, a Tokaji Írótábor díját pedig Smid Róbert vehette át – sorolta Papp-Für János, aki értékelte az egész találkozót. – Különlegesen gazdag volt, nagyon nagy és előrevezető vitákkal, amik a kerekasztal-beszélgetések alatt jöttek létre. Az írótábor hozadéka nem azonnali, tehát most még nem látható, majd csak hosszú távon hat, akár tíz év múlva.”

Jót tett a programok átalakítása

Idén újítottak a szervezők, nem nagy előadásokat rendeztek, hanem inkább vitákat generáló kerekasztal-beszélgetéseket online és print lapokról, szakirodalomról, oktatásról és természetesen a megkerülhetetlen politikáról is. A hétfőtől csütörtökig tartó Tokaji Írótáborban szó esett az elmúlt ötven évről, írószervezetekről, irodalom és oktatás, valamint irodalom és média kapcsolatáról, folyóiratokról és támogatási rendszerekről, továbbá 20. századi történelmi regényekről. A színházi előadások mellett szerveztek domborműavatást, faültetést, utcazenét és futball mérkőzést is a résztvevőknek. Ez utóbbit a helyiek és az irodalommal foglalkozók között.

„Sajnos a bíró is helyi volt, így nem mi nyertük a meccset. De tény, hogy lábban ők voltak jobbak, mi meg inkább fejsúlyosak vagyunk” – viccelődött a titkár, ezzel is bemutatva, hogy nagyon jó hangulatban telt a munkával teli 51. Tokaji Írótábor is.