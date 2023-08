Kiszabadultak a hulladéktároló edények a Miskolc belvárosában, miután portálunk is beszámolt a nem mindennapi esetről. A belvárosi hulladéktárolót korábban a miskolci Városgazda zárta le, mivel tarthatatlanná vált a tárolóban kialakult szeméthelyzet. Tegnap írtunk arról, hogy feszült hangulat alakult ki Miskolc belvárosában, mivel a Kazinczy utca egyes lakásainak lakói napok óta nem tudták hova elhelyezni a hulladékaikat, mert a korábban erre kialakított tárolót lezárták, azt, ahol a hulladékgyűjtő edények voltak. Akkor a MireHu azt nyilatkozta a boon.hu-nak, hogy még a csütörtöki nap folyamán kiszabadítják a hulladékgyűjtő konténereket, hogy a lakók számára továbbra is biztosított legyen a hulladék lerakás.

A Városgazda szerint ők jóhiszeműen jártak el

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Városgazdát is, akik válaszoltak portálunknak és azt kérték, hogy módosítás nélkül közöljük, az általuk leírtakat. „A hulladéktároló - amely egy parkolóban található-, a Városgazda tulajdonában van. Azért telepítettük oda, hogy a belvárosban, azon a területen, az általunk összeszedett hulladékot ne kelljen a Városház térig vagy a Centrumig szállítani a kollégáknak, hanem legyen számukra egy gyűjtőpont. Mivel ez egy központi helyszín, ahol sokan fordulnak meg, ezért sok a hulladék is. Ezért tartotta a Városgazda fontosnak a hulladéktároló létesítését. Eddig a Városgazda jóhiszeműen, segítő szándékkal járult hozzá, hogy a lakók oda helyezzék el a hulladékot, de mivel folyamatosan nyitva hagyták, nem volt megfelelően kezelve a terület. Mindenki odahordott mindent, a MIREHU sokszor el sem tudta szállítani a nem megfelelően összegyűjtött hulladékot. Az adott társasházaknak – mint minden más társasháznak is – saját kommunális lerakóval kellene rendelkezniük. A Városgazdának ezzel kapcsolatosan nincs információja, hogy ennek a lakóközösségnek megoldott-e, de nem is illetékessége beleszólni. A Városgazdának nem feladata a hulladék elhelyezése és szállítása” - írták.