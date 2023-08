A szeptember 1-jéig tartó pénzadománygyűjtéssel 2000 olyan hazai rászoruló gyermeket szeretnének támogatni, akiknek rosszabbak lennének az esélyei társaiknál, mert családjuk nem tudja biztosítani számukra a szükséges iskolaszereket. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben talán most minden korábbinál több család várja tele aggodalmakkal az őszt. Az Ökumenikus Segélyszervezet mégis hisz abban, hogy az összefogás erejével idén is segíteni tudja azokat a gyermekeket, akik a legnehezebb helyzetben vannak. A 1353-as adományvonalon (500 forint/hívás) és a www.iskolakezdesegyutt.hu weboldalon érkező adományokból személyre szabott, minőségi tanszercsomagokat szeretnének átadni rászoruló gyerekeknek a tanévkezdésig. A legszegényebb gyermekeknek számára e csomagok többet jelentenek ajándéknál: egy jó minőségű tolltartó, füzetcsomag, tornazsák vagy ünneplő ruha esélyt kínál arra, hogy ők is büszkén és örömmel ülhessenek be az iskolapadba.

Megtölteni az iskolatáskát - esélyt adni a felzárkózásra

A gyűjtés és a segélyakció részleteiről sajtótájékoztató keretében számolt be Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója. Mint elmondta: tapasztalataik szerint az tanévkezdést megelőző hónap az év azon időszaka, mikor a legtöbb kiadás egyszerre jelentkezik a családokban. Ez egy átlagos helyzetű családnak is kihívást jelent, azoknak pedig, akik nélkülözésben élnek – vagy egy krízishelyzetben éri őket a tanévkezdés – önerőből megoldhatatlan. Egyes nehéz helyzetű családok az élelmiszeren, mások a rezsiköltségen spórolnak tanévkezdéskor, vannak, akik a hitelük törlesztő részletét nem fizetik be ilyenkor időben.

Már az első becsengetés előtt

A Segélyszervezet iskolásonként 10 ezer forintból állít össze az adott gyerekek életkoruk és szükségleteik szerinti iskolakezdő csomagokat. A kommunikációs igazgató ismertette továbbá, hogy a szervezet szeptember 1-je előtt szeretné eljuttatni a csomagokat a nyár folyamán intézményei látóköréből kiválasztott gyermekek számára. Ennek érdekében a következő két hétben egy nagyon intenzív adománygyűjtő kampányt indítanak, illetve az adományok beérkezésével párhuzamosan elindul a csomagok összeállítása, csomagolása és kiszállítása.

Nem varázslat, hanem az összefogás csodája

A sajtótájékoztatón részt vett Badár Tamás, a szervezet ismert önkéntese, aki néhány bűvésztrükk kíséretében arra hívta fel a figyelmet, hogy a varázslatok világán túl, ahhoz hogy a semmiből valami legyen, ahhoz bizony pénzre – jelen esetben adományokra van szükség. Wolf Kati énekesnő, a 12. éve meghirdetett Iskolakezdés együtt! kampány arca egy négygyermekes rászoruló család történetét ismertetve buzdított összefogásra. Rajtuk és hasonló nehéz sorsú gyerekeken tud segíteni, aki csatlakozik az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt segélyakciójához – hangsúlyozta. A rendezvény résztvevői az esemény zárásaként látványos installációként mintegy 100 üres iskolatáskából rakták ki a 1353-as adományvonal számait. A figyelemfelhívó akció azt szimbolizálja, hogy minden adomány számít, hiszen azoknak köszönhetően tudja a segélyszervezet megtölteni a rászoruló gyerekek iskolatáskáit tanszerekkel.