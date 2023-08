A kivitelező azt mondta, hogy több olyan nem várt dologgal találkoztak a projekt végrehajtása során, amely jelentősen lelassította a munkavégzést. Ráadásul a munkaterületet sem zárhatták el teljesen a turisták elől, így még körülményesebb volt a feladat végrehajtása. Aztán jött a "mókusos" híd problémája, amelyről kiderült, hogy nem elég "szépészeti beavatkozásokat" végrehajtani rajta, hanem teljesen új hidat kell felépíteni.

Hiába vártuk...

Hiába volt az új befejezési határidő, a május 31-e, már hetekkel korábban sejteni lehetett, hogy akkor sem fejeződnek be a munkák. Hiába készült Veres Pál, Miskolc polgármestere arra, hogy a nyári idegenforgalmi szezon kezdetén átadhatja a pihenni vágyó miskolciaknak és az ide érkező, felüdülés iránt áhítozó turistáknak a megújított parkokat és a tavat. Az adott napon, május 31-én még javában dolgoztak az építők.

Veres Pál Facebook-bejegyzésében is csak konstatálni tudta a helyzetet - a beruházás nem fejeződött be - és arra utasította a projekt vezetőit, hogy keressék meg a késedelem felelőseit. Azt még nem tudjuk, van-e már eredménye a felelőskeresésnek, de - jó hír - augusztus 17-én azt tudhattuk meg a miskolci városháza sajtó osztályának közleményéből, hogy a munkálatok befejeződtek, és a felújított parkokat, tavat átadták a felüdülni vágyóknak. Természetesen már korábban is látogathatók voltak a parkok.

Ami elkészült

A közlemény szerint egyébként megújult a park a Barlangfürdő szomszédságában, a sétaútvonalak, a közművek és a közvilágítás, csaknem 30 ezer új növényt ültettek el a területen, miniatűr bronzszobrok és fa játék-szobrok várják a legkisebbeket és szüleiket, és hosszú évek hiányosságát pótolva mostantól kulturált, vadonatúj komfortpont, mosdó és wc szolgálja majd a látogatók kényelmét.

Megújultak a park hídjai is, az egyiken megőrizve a sokak kedvencének számító mókus-szobrokat. Épült három kisebb és három nagyobb új pavilon, amely elárusító- és szolgáltatóhelyként működik majd, bérlőiket pedig nyílt pályázaton választják majd ki.

A csaknem 2500 köbméternyi iszaptól „megszabadított” csónakázó tavon egy új csónak, három, szintén új vízibcikli, és egy igazi különlegesség, egy baldachinos, romantikus lánykérésekre is alkalmas csónak is várja az ide érkezőket. A tó iszapmentesítésére már nagy szükség volt, a mederben ugyanis az iszapréteg vastagsága helyenként elérte a 80-100 centimétert.