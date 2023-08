Augusztus 20-i ünnepséget, Szent István napi megemlékezést rendeztek pénteken délután a Hernádnémeti Református Iskola aulájában.

A Himnusz eléneklése után a megjelenteket dr. Orosz Zsolt polgármester köszöntötte. A településvezető beszámolt néhány beruházásról a közelmúltból, mint a polgármesteri hivatal kertjébe telepített vármegyetáblák felújítása, de a hivatal épületének energetikai felújítása is megvalósult, így a külső hőszigetelés és a nyílászárók cseréje is. A Kossuth utcán egy családi házat vásárolt meg a Magyar Falu Program támogatásával az önkormányzat, amelyet felújítás után szolgálati lakásként üzemeltetnek. Szintén a program támogatásával két utcát sikerült felújítani, az Árpád és Rozmaring utcákat. Két elnyert pályázatról is szót ejtett: az egyik keretében a kastély energetikai felújítása fog megtörténni, ami sokat jelent majd a magas energiaárak mellett, míg a másik a csapadékvíz elvezetésben fog majd nagy segítséget nyújtani. Majd szólásokat, közmondásokat felidézve beszélt a kenyér fontosságáról.

Ünnepi beszédet mondott dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára, aki azzal kezdte, ilyenkor érdemes megemlékezni arra, hogy Szent István milyen szilárd alapokra helyezte Magyarországot.

„A világban óriási változások vannak, a világrend gyakorlatilag átalakul, a nagyhatalmak újrapozicionálják magukat és ez ugyanígy volt Szent István idején is: egy külső és belső konfliktusokkal teli helyzetben kellett létrehoznia a magyar államot. Itt a szuverenitás kérdése, ami nagyon fontos, gyakorlatilag egyenlő a szabadsággal ez a két dolog kéz a kézben jár, ha nincs szuverenitása egy országnak, akkor nagyon nehezen lehet elképzelni, hogy szabadon tudnak benne élni. Szent István elképzeléseit ma erős törvényekkel, határvédelemmel és a szuverenitás megerősítésével tudtuk tovább ápolni” – hangsúlyozta a képviselő. Kitért arra is, hogy a közelünkben kitört háború mindent felülírt, amit korábban gondoltunk a béke kérdéséről, és ezekkel a válságokkal teli helyzetben kell olyan döntéseket hozni, ami nemzetünk számára a szuverenitásunkat megtartva a jövő nemzedékének is lényeges. Ehhez békére és biztonságra van szükség.