Országszerte folytatódnak a védekezési munkák, hiszen az elmúlt órákban is jelentős mennyiségű eső esett a vízgyűjtőkön. 24 órában dolgoznak a vízügyesek a Mura és a Rába mentén és a vártnál több csapadék hullott a Sajó vízrendszerén is, írja vasárnap délutáni közleményében az Országos Vízügyi Igazgatóság. Kiderül, a helyzet a Dunántúlon, a Mura, a Rába mentén a legrosszabb. Már több településen hivatalosan segítséget kért a helyi védelemvezető, ide megérkeztek a vízügyesek kollégái is. A vízügyes szakembereknek rugalmas védekezést kell alkalmazniuk, illetve több forgatókönyvvel kell készülniük, hiszen nem csak a hidrológiai előrejelzés, hanem a külföldi tározók vízeresztése is befolyásolja az érintett folyókat, olvasható a közleményében.

A kimélyült mediterrán ciklonból az elmúlt három napon jelentős mennyiségű csapadék hullt vármegyénkben is a a Sajó-Hernád vízgyűjtőjén, a ciklon várhatóan még kedd reggelig térségünkben marad, ezért további számottevő mennyiségű csapadékra kell számítani.

A Sajón kialakulóban lévő árhullám a folyó határszakaszán Sajópüspökinél ma a kora délutáni órákban tetőzhet III. fokú készültség mellett, írja a vízüzügyi igazgatóság a közleményben.