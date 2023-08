A miskolci gyermekkórházat (GYEK) szeretnék támogatni adománygyűjtésükkel a III. Oxywater-Decathlon Hegyi Félmaraton szervezői. A rendezvény most szombaton (augusztus 26-án) lesz Miskolcon, a Majális Parkban. (Eső esetén 27-én, de a mostani időjárást figyelve ennek kicsi a valószínűsége – a szerk.)

A program reggel 7 órakor helyszíni regisztrációval kezdődik a Majális Parkban, majd a nyitóbeszédek után 9:30-kor indul a 21 kilométert futók rajtja. Nevezni lehet 10,5 és 5 kilométeres távra is, a 800 métert futók rajtja 11:30-kor kezdődik. Az eredményhirdetés délután fél 3-tól lesz.

A futás mellett koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép Csiszár István (13:00), Torres Dani (15:30), fél 5-tól pedig az Ildi Rider zenekar hallgatható meg. Egyéb programok is várják a Csanyikba látogatókat, déltől, majd 13:40-től Szappanos Ádám bűvész showja szórakoztatja a közönséget. Lesz drift bemutató is.