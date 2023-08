Közülük 133 diák most kezdi el középfokú tanulmányait – mondta el Rigó Attiláné igazgató, aki hozzátette, hogy a 2023/2024-es tanévben több változás is lesz az érettségi vizsgák és a szakképzés átalakítása miatt.

Az új tanévben 14 gimnáziumi és 10 technikumi osztályban kezdődik meg az oktatás az intézményben. Emellett az érettségi utáni szakképzésben felmenő osztály, a 2/14 logisztikai technikus csoport, valamint a felnőttek szakmai oktatása keretében a kisgyermekgondozó, -nevelő csoport tagjai is folytatják tanulmányait. A nappali képzésben tanuló 637 diák közül 364 fiatal a gimnáziumi, míg 273-an a technikumi képzésben tanulnak szeptembertől. Az elmúlt évek gyakorlatához hűen idén is elérhető lesz a diákoknak az úszásoktatás, illetve a délutáni tehetséggondozó szakkörök. A Határtalanul programra újból pályázatot adott be az iskola, az eredményt még várják.