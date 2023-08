A számos szegregátummal rendelkező városban sokat számított az a munka, amelyet a Magyar Református Szeretetszolgálat végzett az elmúlt öt esztendőben. A Válaszút elnevezésű program a záró konferenciájához érkezett, amelyet az Olvasóban tartottak meg. Az eseményen beszámoltak az elért eredményekről, olyan példákat hoztak, amelyek pozitív szempontból fejlesztették a tizenéves diákokat. Az eseményt a Belügyminisztérium társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára, a Gyermekesély Főosztály osztályvezetője nyitotta meg.

Lényeges célkitűzés

– Jogszabályokkal és különféle támogatásokkal igyekszünk ezt a munkát segíteni, mert látjuk, hogy országos szinten is mekkora szükség van rá – emelte ki köszöntőjében Tóth Judit Nikoletta. – Ez a program ugyan közvetlenül nem a belügyminisztérium kiírása alatt valósult meg, viszont nagyon lényeges célkitűzést fogalmazott meg és vitt véghez. Mi magunk is érzékeltük a társadalmi felzárkóztatás terén a digitális kompetenciák fejlesztésének szükségességét, amit a szeretetszolgálat, nagyszerűen vett észre Ózdon.

Már a COVID előtt

A társadalommal a 2020-ban érkezett COVID-hullám a korábbinál is fajsúlyosabban érzékeltette az Internet fontosságát, minden hasznát és hátrányát. A Válaszút program azonban már ezt megelőzően segített a hátrányos helyzetű gyerekeknek abban, hogy az okos telefonokat, a laptopokat és a táblagépeket megfelelően tudják használni. Tudatosan érték el azt, hogy az ember irányítsa az eszközt, ne pedig fordítva történjen.

– Bár előre nem tudtuk, de két évvel megelőztük a korunkat - fűzte hozzá Nagy Gábor, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezető-helyettese. – 2018-ban még nem gondoltuk, hogy a koronavírus járvány mennyire felerősíti a digitális eszközökkel kapcsolatos tudást. Pláne a hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő tizenévesek körében. Annyi tapasztalatot gyűjtöttünk, hogy most már látjuk azokat a sarokpontokat, amelyekre a jövőben is oda kell figyelni. Sokszor mi is digitális tanodaként tekintettünk erre a projektre, még akkor is, ha a szó-szoros értelmében ennek nem voltunk részesei. Sok szempontból azonban hasonlóan közelítettük meg a dolgokat, így bízunk benne, hogy a jövőben lesz lehetőségünk arra, hogy a minisztériummal még szorosabbra fűzzük a kapcsolatunkat.

Százhúsz diák

Az Ózdon működtetett digitális felzárkóztató program lényege, hogy a leszakadó térség fiataljai számára segítő kezet nyújtson mégpedig kortárs mentorok bevonásával. Mindezt úgy, hogy felhasználják a technika adta vívmányokat. A projekt több összetevős, hiszen komplexen próbálják segíteni a hátrányos helyzetből induló fiatalokat. Családsegítő munkatársak foglalkoznak velük és családjukkal, mentálhigénés munkatársunk önismereti és prevenciós csoportfoglalkozást tart, valamint a pályaválasztásban segítik a diákokat. A program végéig összesen 120 diákot vontak be Ózdon, elsősorban az általános iskolás felsős tagozatos tanulói közül.