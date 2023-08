A díj névadója, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság egykori bűnügyi osztályvezetője 2019. április 10-én tragikus hirtelenséggel hunyt el.

A díjat 2023. augusztus 1-jén Miskolczi István r. ezredes, vármegyei bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettestől vehette át Andrási Gyula r. őrnagy, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Vizsgálati Osztály kiemelt fővizsgálója.

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A díjat évente egyszer – a névadó születésnapjához igazodva – adják át a huzamosabb ideig kimagasló színvonalon és eredményességgel teljesítő, a bűnüldözés területén az általános és speciális szakmai ismereteket kreatív módon hasznosító kolléga részére. Az elismerés odaítéléséről egy három főből álló bírálóbizottság dönt.

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A névadó, Tündik Csaba r. alezredes fellépésére, cselekedeteire minden esetben a határozottság és a céltudatosság volt jellemző. Második családja volt a rendőrség. Megkövetelte a pontosságot, a következetességet, ugyanakkor egyensúlyra törekedve figyelemmel kísérte az egyéni sorsokat, problémákat is. Munkatársai bármikor bizalommal, feltétel nélkül fordulhattak hozzá mind szakmai, mind magánéleti kérdésekben. Mindenkor határtalan türelemmel és önzetlenül tudott másokat segíteni, tanáccsal, iránymutatással szolgálni a nehezen megoldható kérdésekben is. Fiatalabb kollégáit tanította, de ő maga is tanult tőlük. Közösségi ember volt, a rendőri munkát hivatásának tekintette.

Környezete, a városlakók ismerték és elismerték tevékenységét. Szívén viselte a bűnügyi munkát, a vezetői beosztással járó mindennapi kihívásokat, ugyanakkor sokszor panasz nélkül magába zárta a problémákat.

Munkája során számos eredeti és újító ötlete volt, melyet a gyakorlatban is eredményesen alkalmazott. A beosztotti és a parancsnoki állomány szakmai hozzáértését, valamint vezetői képességét egyaránt elismerte. Bűnügyi szakterületen tanúsított munkamorálja, elhivatottsága, vezetői kvalitásai, szakmai hozzáértése, szorgalma példát mutat, értéket őriz és képvisel.

Andrási Gyula r. őrnagy, Tündikné Vörös Mónika és lánya, Tündik Edina

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A díjazott Andrási Gyula r. őrnagy több mint húszéves hivatásos szolgálati ideje alatt munkáját végig bűnügyi szakterületen rendkívüli intenzitással végezte. Az osztály kimagasló szakmai tudású, óriási tapasztalattal rendelkező, nagy teherbírású tagja, aki a pontos és eredménycentrikus munkavégzésben évek óta élen jár. Tevékenységére tekintettel a díj névadójához méltóan, megérdemelten vehette át az elismerést.

Az ünnepélyes keretek között megtartott díjátadót megtisztelte jelenlétével az elhunyt özvegye, Tündikné Vörös Mónika és lánya, Tündik Edina is – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a honlapján.