Az energiaárak drasztikus emelkedése, az infláció az elmúlt évben a miskolci családokat is nehéz helyzetbe hozta, olyannyira, hogy kizárólag saját erejükre támaszkodva csak nehezen vagy egyáltalán nem tudták kigazdálkodni a rezsiköltségeket. A drágulás Miskolc MJV Önkormányzatánál és annak intézményeinél is olyan mértékű volt, hogy akár a teljes éves költségvetés csaknem felével is megnövelte a város energiakiadásait – írja Miskolc Város önkormányzata közleményében.

A szűkös költségvetés ellenére is Miskolc városvezetése fontosnak tartja, hogy ne hagyja magára a miskolci családokat, hogy erején felül, de segítse a városlakókat. A Veres Pál, Miskolc MJV polgármestere által meghirdetett Nagy-Miskolc program fontos része a Gondoskodó Miskolc szociális- és támogatócsomag, amelynek egyik eleme volt – a CYEB-bel együttműködve – a városban megvalósuló ingyenes lakossági LED-csereprogram, teszik hozzá.

Az önkormányzat folytatja a megkezdett programot, amelyhez első körében hatezer miskolci regisztrált, részükre mintegy hetvenezer darab LED került kiosztásra. A sikeres csereprogram részeként kiosztott korszerűbb izzók, alacsonyabb villanyszámlát eredményeznek a miskolci családok számára. Ez éves szinten akár 50 ezer forintos megtakarítást is jelenthet.

A program következő szakaszában azok a miskolciak jelentkezhetnek majd, akik nem vettek részt az első kiírásban. Az ingyenes lakossági LED-csereprogram további részleteiről hamarosan bővebb információkkal szolgálnak, jelezték közleményükben.