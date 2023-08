A hagyományoknak megfelelően a főtér közelében felállított sátras portán zajlott a mulatság nagy része, itt kezdődött a program a legénybúcsúval, majd a népviseletbe öltözött helyiek és a vendégek átvonultak a lányos házhoz, a Tájházhoz. Itt zajlott a vőfély vezényelte kikérés, idén a vőlegény egy özvegyasszony középső lányát kérte feleségül. Miután a menyasszony elbúcsúzott édesanyjától és testvéreitől, valamint barátnőitől, a táncos menet átvonult a katolikus templomba, ahol a pap, Bárdos Krisztián fogadta a násznépet.

A lelkipásztor elmesélte, ez az első matyó lakodalma és furcsa esküvője, hiszen nem történik házasságkötés, mindkét táncosnak más párja van. Beszélt a házasság szentségéről, a fogadalomtételekről, a hosszabb együttélésről, a próbaházasságról is. Itt kiemelte, érdemes hallgatni egy Istentől kisebb mesterre, Yodára, aki azt mondta: Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld. Ez szerinte érvényes a házasságra is. Biztatta a házasságkötésen gondolkodókat, együtt élő párokat, vagy csak polgári esküvők tartott házastársakat is, vegyenek részt a felkészítő beszélgetéseken, és kössenek egyházi házasságot. Azért a pár és a jelen lévők kaptak áldást.

A fiús háznál, azaz a templom mögötti sátrak alatt folytatódott a mulatság vacsorával, hérésszel, menyecsketánccal.