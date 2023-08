Az elmúlt évek tapasztalatai alapján bizton állíthatjuk, hogy iskolakezdéskor, azaz szeptember elsején, illetve majd az azt követő hetekben megerősödik a forgalom, nemcsak az iskolák környékén, hanem városaink be- és kivezető szakaszain is. Kellő figyelemmel és türelemmel közlekedjünk! Erre készítsük fel gyerekeinket is, sőt a szülők is készüljenek fel lelkiekben a megerősödő forgalomra.

További intelemként ajánlják az egyenruhások, hogy a gyermekeket ne közvetlenül az iskola kapuja előtt tegyük ki a kocsiból, hiszen, ha így teszünk annak erős forgalomkorlátozó hatása van, így balesetveszélyes is lehet. Azt javasolják induljon el mindenki időben, biztonságos és szabályosan kijelölt parkolóhelyen hagyják a járművet, majd gyalogosan közelítsék meg az iskolát.

Használjuk megfelelően a gyermekbiztonsági rendszereket

A gyermekbiztonsági rendszerek használatának fontosságára is felhívják a figyelmet. Nagyon fontos, hogy a szülők ne csak azt tudják, hogy miért fontos az autóban lévő gyermekbiztonsági rendszerben szállítani gyermeküket, hanem a már meglévő eszközt megfelelően tudják használni.

Az iskolakezdés időszakában fokozott és támogató jellegű rendőri jelenlétre is számíthatnak a közlekedők, főleg a forgalommal leginkább terhelt oktatási intézmények környékén.

Az intelmek sorába tartozik a gyalogátkelőhelyekre vonatkozó elsőbbségi szabályok betartása is, amelyhez kapcsolódóan nemcsak az autósok figyelmét kérik, hanem a gyalogosokét is.