A miskolci tűzoltóság megalakulásának százötven éves évfordulója alkalmából programokat szervez a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. Augusztus 23-án, szerdán kezdődött el az eseménysorozat, melynek egyik eleme volt a délelőtt megrendezett „150 év – 150 kilométer”, melynek keretében a miskolci tűzoltók 150 kilométert futottak a Miskolci Ifjúsági Sportpályán.

Ebben az évben 150 éves a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, 1873. augusztus 31-én alakult meg. Méltóképpen meg akartak emlékezni a másfél évszázadról, így született meg a sportesemény ötlete. A tűzoltóknál alap a megfelelő fizikai felkészültség, nagyon sok sportoló van a miskolci tűzoltók között, akik többféle sportágban is jeleskednek – mondta Bajnok István tűzoltó alezredes, a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka. Az esemény egyfajta közösségformáló erővel is bír és hagyományteremtő, hiszen az első alkalommal szervezték meg. Korábban nem volt hasonló Miskolcon, de talán máshol sem, így ösztönözni is szeretnék a többi tűzoltóságot is, hogy bátran csatlakozzanak a kezdeményezéshez – hangsúlyozta a parancsnok.

A kitűzött célt elérték

A 150 kilométer a futópályán 375 kört jelent, amelyet a tűzoltóknak összességében teljesítenie kell. Többen is futhatnak egyszerre a pályán és egyéni teljesítményeket néznek, amelyek összeadódnak – tudatta a tűzoltóparancsnok. Hozzátette: átlagban 40-50 kört futottak a kollégák, de vannak akik ennél többet vagy kevesebbet teljesítettek, mindenki egyéni fizikai állapota szerint. Bajnok István egyébként szabadidejében is szívesen fut, hiszen jót tesz testnek és léleknek – avatott be.

Kötelességük volt

Nyeste Csaba zászlós 19 éve dolgozik a miskolci tűzoltóságon. Nem volt neki idegen a futás, hiszen rendszeresen sportol, futballozik a mindennapokban is. Várta ezt a kihívást, amellyel méltóképpen megnyitották az ünnepi rendezvénysorozatot – mondta. A szolgálat közben is helyt kell állniuk mindig, ezért kötelességük volt részt venni a futáson is – tette hozzá a tűzoltó. Nagyjából két órán keresztül futott a pályán bajtársaival együtt, kisebb megszakításokkal, pihenők beiktatásával, 17 kilométert teljesített. Közepes iramban futottak és közben beszélgettek is, a hétköznapokban ettől erőteljesebb edzéseket végez – jegyezte meg Nyeste Csaba.

Az edzéstervébe illett

A terepakadály futó Tircs Gergely őrmester 11 éve szolgál a miskolci tűzoltóknál, a hetekben készül Belgiumba a világbajnokságra, ezért az ünnepi futás pont beépíthető volt az edzéstervébe – emelte ki. Ráadásul rendkívül jó hangulatban telt a kollégák társaságában – fűzte hozzá az őrmester. A kezdeményezést kiválónak tartja, mert sportolásra buzdítja azokat is, akik nem mozognak rendszeresen, viszont most ők is eljöttek futni. Ha lesz hasonló esemény, ő biztosan ott lesz – állította a tűzoltó.