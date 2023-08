A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a vis major helyzetre való tekintettel, a közlekedők biztonsága érdekében, a helyreállítási munkák idejére a 7,5 tonnánál nehezebb járművek áthaladását korlátozza a szakaszon, illetve az egyik sávot is lezárták a szakemberek a járművek elől. Tokaj és Bodrogkeresztúr között így csak a 7,5 tonnánál könnyebb járművek közlekedhetnek augusztus 18-a, péntek délutántól, a forgalmat jelzőlámpa irányítja és 30 kilométer/órás sebességkorlátozás van érvényben a helyszínen. Ennek betartására fokozottan felhívják az autósok figyelmét a szakemberek.

A közútkezelő felvette a kapcsolatot és tájékoztatta a Volánbuszt is, így a tömegközlekedési járművek is kerülőúton haladhatnak majd. A mentők, tűzoltók és a rendőrök a szakaszt a súlykorlátozás ideje alatt továbbra is használhatják majd.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kér mindenkit, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék. A helyreállítási munkák idejére a közlekedők türelmét és megértését kérik a szakemberek.