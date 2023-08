Az Új Miskolcon láttam csoportban tette közzé a megdöbbentő történetet egy helyi lakos, aki maga segédkezett a helyszínen.

„A 35-ös buszjáraton egy fiatal lány epilepsziás rohamot kapott. Azonnal próbáltam rajta segíteni. Egy idős bácsi szintén segített, hogy ne verje be fejét a rohamtól, majd egy hölgy, és egy másik hölgy pedig hívta a mentőt. A buszvezetőnek egy idő elteltével szólt a többi utas, hogy álljon le” – írta bejegyzésében a segítséget nyújtó Csoma Ildikó, akit ezt követően a részletekről kérdeztünk.

- Még szinte fel sem szálltam a buszra a Villanyrendőrnél, amikor láttam, hogy a hátam mögött egy körülbelül 30-35 éves lány kezd összeesni. A szeme felakadt, majd hirtelen a földre zuhant, és elkezdett rángatózni. Rögtön tudtam, hogy epilepsziás – fejtette ki szerkesztőségünknek Csoma Ildikó. - Abban az általános iskolában, ahová jártam, volt egy ilyen beteg lány, és akkor a tanárom elmondta, hogy mit kell tennem, ha rosszul lesz. Itt is próbáltam oldalt fektetni a beteget, és a fejét oldalra fordítani, de sajnos egyedül nem ment. Közben kiabáltam, hogy a buszon van-e egészségügyi dolgozó, vagy esetleg orvos, de nem volt. Majd jeleztem, hogy szóljanak a buszvezetőnek, hogy álljon meg, és közben figyeltem a lányra is. A Népkertnél állt meg a busz, ahol sokan leszálltak. A mentőt hívó hölgynek a telefonban mondták, hogy mit kell tennie. Alig bírtuk tartani a lányt, és már a szája is vérzett, de aztán lassan magához tért. Megkérdeztem, hogy epilepsziás-e, és hogy bevette-e a gyógyszerét, amire nem volt a válasz. Igyekeztünk nyugtatni, hogy már jön érte a mentő.

Leskó Diána, a Miskolci Mentőállomás vezetője megerősítette, hogy egy miskolci esetkocsi ment ki a hölgyért. Nagyon gyorsan a helyszínre ért, majd a beteget stabil állapotban kórházba szállította.

Fontos a gyógyszer

A történet kapcsán utánajártunk, hogy mit tehet egy laikus, ha hasonló rohammal találkozik.

- Görcsrohamot többféle betegség okozhat. A típusos epilepsziás nagyroham onnan ismerhető fel, hogy a beteg összeesik, elveszíti az eszméletét, elkezd rángatózni, és nem reagál a külvilág ingereire. A száján keresztül véres, habos váladék ürülhet – nyilatkozta szerkesztőségünknek Leskó Diána. - Az epilepszia előidézhet kisebb rohamot is, ami nem mindig jár eszméletvesztéssel. Epilepsziás nagyrohamot a nem megfelelő gyógyszerszedés, a lázas és hasmenéses plusz betegség is kiválthat, ha az epilepsziára szedett gyógyszer nem tud jól felszívódni. Továbbá felnőtt korban is megjelenhet olyan embernél, akinek korábban nem volt semmilyen görcsrohama. Tehát különösen fontos, hogy az epilepsziások rendszeresen, a neurológusuk előírásainak megfelelően szedjék a gyógyszereiket, és járjanak kontrollra. A roham előjele egyfajta auraérzet, amit néhányan előre észlelnek, de akkor sem tudják megakadályozni a rohamot, csak mondjuk annyi idejük van, hogy lefekszenek a földre.

Életmentő elsősegély

Ha elmarad a segítségnyújtás, megfulladhat, vagy megsérülhet a beteg.

Leskó Diána sajtószóvivő

Fotó: Bujdos Tibor



- Az Országos Mentőszolgálat jelképe a Konstantin-kereszt, ami az egészségügyi ellátás lépcsőire utal. Ezek közül az első néhány a laikus segítőre hárul. Elsőként említhetjük a veszélyhelyzet felismerését, másodikként a mentő hívását, harmadikként pedig az első ellátást – sorolta a mentőállomás-vezető. - Ha valaki egy közlekedési eszközön a közelünkben kiesik az ülésből, vagy hirtelen elvágódik és rángatózni kezd, az olyan egészségügyi veszélyhelyzet, amire reagálnunk kell. Először menjünk oda a beteghez, hogy válaszolni tudjunk telefonon a mentésirányító kérdéseire! Például látnunk kell, hogy lélegzik-e, mert ha nem, akkor valószínűleg ritmuszavar váltotta ki a görcsrohamot, amitől leállt a keringése és légzése. Nagyon fontos, hogy azt tegyük, amit a mentésirányító kér tőlünk. Akár lehetséges az is, hogy el kell kezdenünk az újraélesztést. Epilepsziás rohamnál, ha a beteg ugyan eszméletlen, de vesz levegőt és dobog a szíve, akkor oldalra kell fektetni. Ez azért lényeges, hogy a nyelve ne csússzon hátra és ha hányna, akkor se fulladjon meg. A görcsroham alatt tegyünk valami puhát a feje alá, és próbáljuk védeni, hogy ne sérüljön meg! A szájába ne nyúljunk be és ne tegyünk bele semmit! Közben figyeljük, hogy mennyi ideig tart a roham, ami fél perctől akár 15 percig is terjedhet! Az ezt követő teendőkről már a mentésirányító tájékoztatja a hívót. Végül valamelyik kórházi neurológiai, vagy sürgősségi osztályára szállítják a mentők a pácienst.

Ketten könnyebb segíteni

A Hívásfogadó Központ Magyarországon a 112-es segélyhívó számon keresztül érhető el.

- Azt szoktuk javasolni, hogy lehetőleg minimum ketten vegyenek részt a mentésben. Az egyik a beteggel foglalkozzon, a másik a telefonálással, amit kihangosítva mindketten hallhatnak. A hívásfogadó számára a vonal másik végén a legfontosabb információ, hogy mi történt és hol, mert utána tudnak továbbkapcsolni a helyi illetékeshez. Eközben a jármű sofőrjének is szólni kell, hogy biztonságos helyen álljon meg. Vonatnál jobb, ha az állomáson várják be a mentőket, mert a nyílt vonatpályát nehezebben tudják megközelíteni a bajtársak, sokszor gyalogolniuk kell. Természetesen, ha valaki úgy ítéli meg, hogy a helyszín számára veszélyes, például egy közlekedési balesetnél, akkor nem kötelező megközelíteni a beteget, de a rendelkezésre álló információk alapján a mentőket ekkor is értesíteni kell – emelte ki a szakember.