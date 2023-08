Családi sétarepülő hétvégét rendeznek szombaton és vasárnap Mezőkövesden, a volt katonai repülőtéren, a Bükk-Mátravidéki Aeroklub szervezésében. A kilátogatók megismerhetik a sportrepülő egyesület munkáját, bepillantást nyerhetnek a vitorlázó repülés rejtelmeibe, megismerkedhetnek a repülőtér múltjával, jelenével, és jövőjével is a kétóránként induló vezetett túrák alkalmával. Sétarepülésre is volt és van még lehetőség többek között a napjainkban már igazi kuriózumnak számító An-2-essel. A helyszínen veterán traktorokat és autókat is megcsodálhat a közönség, a gyermekeket ugráló vár és vidámpark várja.