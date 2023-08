A helyi DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. végezheti el a miskolci jégcsarnok 2-es pályájának felújítását, amelyre a Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület írt ki pályázatot– derül ki a Közbeszerzési Értesítő augusztus 15-i, keddi számából. A több mint 2700 négyzetméter alapterületű létesítményben a kivitelezőnek gondoskodnia kell a jégpálya oldalfalainak és tetőszerkezetének hőszigetelt lezárásáról és a második ütemben megvalósuló könnyűszerkezetes öltözőfülkék kialakításáról. A jégcsarnokban két azonos felépítésű légkezelő berendezést építenek be, mindkettő 10 ezer köbméter légszállításra képes, így a csarnokba akár 20 ezer köbméter friss levegő is bevezethető. Az épület jelenleg fatartó szerkezettel és ponyvafedéssel ellátott fedett jégpálya, amin a felújítás során a héjazatot lecserélik korcolt lemezfedésre, valamint oldalról bezárják a csarnokot. Kiépítenek egy videómegfigyelő rendszert, továbbá napelemeket telepítenek. A bővítés során kiegészítő alapozás épül a nyugati homlokzat mentén, ahol a térburkolat visszabontása után a meglévő alapot kiszélesítik, és egy zsalukő támfalat is kialakítanak.