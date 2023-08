Idén tavasszal 12,5 millió tankönyvet rendeltek az iskolák országszerte – derül ki Könyvtárellátó Nonprofit Kft. adataiból. A korábbi évekhez hasonlóan, idén is a tankönyveket mindenkinek ingyenesen adják, akik a közoktatásban tanulnak.

A 2023/24-es tanév köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzékében 36 kiadó 2313 taneszköze szerepel. Ennek 60 százaléka állami kiadású, 40 százaléka pedig nem állami kiadók terméke. Az idei rendeléshez az Oktatási Hivatal 130 tankönyvet újított meg, elsősorban a negyedik, nyolcadik és a tizenkettedik évfolyamon. A 130 új taneszközből 57 közismereti, 9 idegen nyelvi, 23 nemzetiségi és 41 SNI (sajátos nevelési igényű - a szerk.) tankönyv. A 2020-ban módosított Nemzeti alaptanterv módosításait felmenő rendszerben vezetik be, és a most kezdődő tanév ennek a bevezetésnek az utolsó éve; a 4., 8. és 12. évfolyamon is már a megújított tankönyvekből tanulhatnak a diákok.