A turisztikai szakemberek a nyaralási főszezont általában augusztus 20-ig jegyzik Magyarországon. Ezt még követi az utószezon szeptember végéig, azonban ebben az időszakban már jellemzően más a turisták összetétele, hiszen a tanév elkezdődik, így a gyermekes családok elmaradnak. Addig is azonban van miből válogatni, csak a kérdés az, mik az igények – mondta Szendrei Mihály, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke. A programok, szolgáltatások ugyanis tematizálva vannak általában.

Strand vagy kirándulás?

Azt kell eldönteni, hogy fürdőt keresünk, strandolni szeretnénk, vagy természetjárást, kirándulást részesítünk előnyben, esetleg kulturális, vallási, netán gasztronómiai élményekre vágyunk. Illetve sokak számára vonzó, ha az adott településen éppen valamilyen fesztivál van akkor, amikor meglátogatják. Vannak nagyon kedvelt, népszerű helyek vármegyénkben, ahol mindig sok turista megfordul, ilyen a teljesség igénye nélkül: Bogács, Tokaj vagy Sárospatak – emelte ki az elnök. Hozzátette: a Bükkben számtalan turistaház, jurtaházak és kemping, valamint újabban extrém erdei e-bike-­túrák is várják az érdeklődőket.

Az embereknek ma már nem elég, hogy elmennek egy hagyományos múzeumba, ennél sokkal többet keresnek, interaktivitásra vágynak – tette hozzá Szendrei Mihály. Még ha rövid időt is töltenek el valahol, akkor is az élményszerzés a cél. Jó példa erre Répáshután a csillagda. Egy várlátogatás alkalmával jó, ha van korhű középkori bemutató, ahogyan Boldogkőváralján például. Vagy ha Tokaj-Hegyalja a cél, akkor a borkóstolót gyakran kombinálják egy motorcsónakozással a Bodrogon. A bor- és gasztronómiai fesztiválok, amelyekből örvendetes, hogy évről évre egyre több van a környezetünkben, sok látogatót vonzanak, főleg ha a család minden tagjának nyújtanak valamit, ezért ezeket az eseményeket is kedvelik a vendégek, és szívesen utaznak is érte. Ma már nem szájról szájra, hanem a közösségi oldalakon terjed az információ. Ha a turista értékesnek tart egy attrakciót, programot, helyszínt, akkor másoknak is meg akarja mutatni, ezért kiposztolja, ennél pedig nem is kell jobb reklám – jegyezte meg az elnök.

Mindenki kiválóan úszik

Tokaj-Hegyalját és a Zemplént különösen kedvelik, mert rengeteg olyan program van, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, de a szülők is ki tudnak kapcsolódni, egyebek mellett finom borokat és különleges ételeket lehet kóstolni – vélekedett a miskolci édesanya, Tréba Eszter. Van egy kedvelt útvonaluk, amit gyakran végigjárnak. Sátoraljaújhelyen a kalandparkban kezdenek, visszafelé pedig Sárospatak vagy Tokaj környékén meglátogatnak egy jó éttermet vagy borászatot. De előfordul, hogy hajót bérelnek néhány órára, vagy evezős túrára indulnak a Bodrogon. Mád, Tállya, Erdőbénye is azok a helyek, ahol szívesen megfordulnak. Ezeken a helyszíneken a fesztiválok idején a gyerekekre is gondolnak, rengeteg programelem van számukra – hívta fel a figyelmet Eszter.

A vizek szerelmese, a mai napig búvárkodik is, ha teheti, ezért a tavakat, vízpartot részesíti előnyben nyáron – mondta Lengyel Roland. A szirmabesenyői édesapa gyermekét és a rokonságban lévő többi csemetét is előszeretettel hordta már kicsi koruk óta Nyékládházára úszni. Elmaradhatatlan és gyakori programjuk a tóban fürdés a mai napig.

Az erdőbe ősszel mennek

A Mályi-tóhoz sokszor járnak strandolni, az élővizet részesítik előnyben a medencés létesítményekkel szemben – tudatta Galambos Eszter. A miskolci édesanya kislányával és férjével nyáron a nagy melegben inkább víz mellé indul, a kirándulást, természetjárást az őszi hónapokra hagyják. A megkérdezettek mindannyian egyetértettek abban, hogy „itthon” is lehet akár több hétre elegendő programot találni, szép tájakat látni és kiváló ételeket vagy borokat kóstolni, és ehhez nem is kell messzire utazni.