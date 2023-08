A magyar szinkronkorcsolya legnagyobb utánpótlásbázisa a miskolci korcsolya klub. Csapataik többszörös országos bajnokok és nemzetközi versenyeken is dobogós helyeken szerepelnek. Most mégis kérdésessé vált a sikeres klub működése, mert az egekbe szökött a jégdíj, amit a családok már nem tudnak megfizetni. A szülők kezdeményezésére adománygyűjtés indult, amelynek részleteiről a Jégvirág Korcsolya Klub – Frostwork közösségi oldalon lehet információkat találni.

Ötszörös lett a jégdíj

- Évek óta problémákkal küzdünk, mert folyamatosan emelkedik a jégdíj, de januárban hirtelen a duplájára ugrott. Öt év alatt pedig ötszörösére emelkedett. Visszafogtuk kicsit az edzéseinket és kevesebbet megyünk jégre, de egy teljes szezont nem tudunk így végigcsinálni – nyilatkozta szerkesztőségünknek Bolobásné Szabó Anita, a Miskolci Jégvirág Frostwork Korcsolya Klub elnöke. - Ötszörösére nem emelhettem meg a tagdíjat, de valamennyire muszáj volt. Ennek következtében körülbelül tíz klubtag kilépett a kicsik közül, mert a szüleik sokallták a költségeket. Így bevétel szempontjából most ugyanott tartunk és az utánpótláslétszám csökkenése is megviselte a klubot. Szeptembertől sajnos ismét drágulni fog a jégdíj, amit már képtelenség kigazdálkodni, 73 ezer forintra jönne ki gyerekenként az új tagdíj. Nem szeretnék további tagokat veszíteni, ráadásul a csapatban négy testvérpár is van.

Fotó: Olvasónk

Újhelyben kell edzeniük

A gyűjtés célja, hogy minél többször gyakorolhassanak saját lakhelyükön, Miskolcon a csapattagok.

- Jelenleg a DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia is ugyanazon a pályán edz, ahol mi. Bár ennek köszönhetjük, hogy nem zárt be a miskolci jégcsarnok, de nekünk előnytelenül változtak az edzési időpontjaink. Reggel 6-tól, vagy este fél tízig tartjuk az edzéseket minden nap. Még hétvégén is 7-kor kezdünk. Arra is gondoltunk, hogy Sátoraljaújhelyre költöztetnénk át az alkalmainkat, de oda útiköltséget kellene kifizetni. Emellett sok kényelmetlenséggel járna a családoknak, mert három teljes hétvégét venne igénybe, mivel tömbösítve tartanánk az edzéseket. Már az is eredmény lenne, hogyha csak havonta egy hétvégén kellene Újhelybe mennünk és a többi edzésnapot Miskolcon tarthatnánk. Így szinte nem maradt más lehetőségünk mint az adománygyűjtés, hogy legalább ezt a szezont tudjuk folytatni. Abban bízunk, hogy jövőre már kicsit mérséklődik a jégdíj. Ígéretet kaptam rá, hogy a 2-es pálya akkor már olcsóbb lesz. Állandó szponzorokat is keresünk, akik a külföldi versenyeink útiköltségét tudnák támogatni. A Mercedes-Benz Miskolc autószalontól nem régen kaptunk egy nyolc személyes elektromos kisbuszt. Ez nagy segítség, hiszen több szülőt tudunk tehermentesíteni, amikor Sátoraljaújhelybe kell utaznunk – számolt be a korcsolya klub elnöke.

Nagy versenyek jönnek

Egyedülálló ifi csapatot tudott kiállítani a miskolci korcsolya klub.

Fotó: Olvasónk

- A Miskolci Jégvirág Korcsolya Klub már harmincegy éve működik a városban 45 gyermekkel és 15 felnőtt műkorcsolyázóval. Többszörös országos bajnokok a csapataink, a kicsik tavaly is országos bajnoki címet szereztek. Salzburgban a a nemzetközi versenyen elhoztuk az első helyet az 5-10 éves korosztályba tartozó kicsi és a 10-15 éves korosztályba tartozó nagy csapatunkkal is. Idén ki tudunk állítani egy a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) által meghatározott 10-15 éves korú magas színvonalú advanced novice csapatot, ami az országban nekünk volt utoljára nyolc évvel ezelőtt. Jelenleg több megmérettetésre is készülünk. Decemberben Brünnbe megyünk egy nemzetközi versenyre. Januárban pedig az országos bajnokságra, ami együtt lesz a Budapest kupával. Drezdába szeretnénk még kijutni egy nagy nemzetközi versenyre – sorolta céljaikat Bolobásné Szabó Anita.