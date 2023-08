Az ünnepélyes átadón dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, az országban hét légimentő bázis működik, ahol kilenc mentőhelikopter teljesít szolgálatot, a teljesen új és korszerű miskolci állomás sok tekintetben teszi gyorsabbá és biztonságosabbá a mentést. „Egy -egy riasztás esetén két-három perc alatt tudnak elindulni segíteni a gépekkel, mert közvetlen kapcsolatban van az ügyeleti helyiséggel” – mondta az államtitkár.

Tarcsa Csaba vezérõrnagy, mûveleti országos rendõrfõkapitány-helyettes, a Készenléti Rendõrség parancsnoka, Csöbör Katalin, a térség parlamenti képviselõje, Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Csató Gábor, az Országos Mentõszolgálat (OMSZ) fõigazgatója és Radnai Márton, a Magyar Légimentõ Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója az ünneélyes szalagátvágás után

Fotó: Vajda János

A modern kor elvárásainak minden szempontból megfelelő légimentő bázison a helikopterek fűtött hangárban állnak, amely azt a célt szolgálja, hogy a téli hidegben is olyan meleg legyen a hangárban, hogy a mentőhelikopter, azonnal bevethető állapotban legyen, azonnal tudjon indulni. Dr. Rétvári Bence elmondta, hogy éves szinten országosan 3800 riasztást kapnak a légimentők, vagyis naponta átlagosan tíz esetben vonulnak ki helikopterrel a mentők valamilyen balesethez vagy más riasztáshoz - ismertette az államtitkár. Majd kiemelte, „annak ellenére, hogy nehéz időket élünk, és mindenki megnézi, hogy melyik forintot, hová teszi, közel 700 millió forintos beruházásként sikerült az idén teljes mértékben költségvetési forrásból létrehozni ezt a mentőhelikopter bázist, ezzel is növelve az országban és a környéken élők biztonságát. Rétvári Bence beszédében hangsúlyozta, hogy egy ilyen bázis létrehozása nem csak egy egyszeri beruházás, hiszen azt fenn is kell tartani, ezért fontos, hogy a jövő esztendőben is 425 milliárd forinttal nő az egészségügyre fordítható keretösszeg Magyarországon. Annak ellenére, hogy a háborús és szankciós helyzet miatt mindenki jobban megnézi, hogy mire költ. Az emberek egészsége, az egészség védelme egy olyan cél, ami még ilyen időszakban sem szenvedhet csorbát – szögezte le.