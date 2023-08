Egy belvárosi szeméthelyzetre hívta fel az egyik közösségi média oldalára posztoló a figyelmet. Képet is csatolt, ami a Régiposta utcai kavicsos parkolóban található szeméttárolót ábrázolja, nem éppen európai belvároshoz méltó módon. A kommentelők a fotók láttán hozzászóltak a poszthoz. Az egyikük azt írta:

Az egész város így néz ki szinte. A Győri-kapu, a Vologda utcai Penny melletti rész. Szemét hegyek vannak és patkányinvázió. Amerre néz az ember, kosz, mocsok, elhanyagolt koszos szemetes város

– fakadt ki. Volt olyan, aki azt vetette fel, hogy kevés a hulladéklerakó a környező vendéglátó helyiségeknek.

Egy korábbi cikkünkben az egyes avasi lakótelepen található hulladék tárolók körüli szeméthalmokról is beszámoltunk. Sokszor arra panaszkodtak a lakók, hogy a szemét miatt elviselhetetlenné vált a környezet és patkányok is megjelentek a környéken, de a guberálók is nagyon sok kellemetlenséget okoznak az ott élőknek.

Az egyéni felelősségvállalás is fontos

Korábban megkerestük a városháza sajtóosztályát, hogy mit tehetnek a szeméthelyzettel kapcsolatban: mit tehetnek ők, és mit a környéken élők a hulladéktárolók körül gyakran már kaotikussá vált helyzetek megelőzése érdekében. Azt írták: a szeméttároló edények mellett elhelyezett hulladék elszállításáról közterület esetén az önkormányzatnak kell gondoskodni, magánterület esetén pedig az ingatlantulajdonosnak. „Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy a folyamatos, maradéktalan formában történő szemétszállításhoz a magánszemélyek egyéni felelősségvállalására is szükség van. Sajnos arra nincs lehetőség, hogy az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kísérje a szemetelőket. Mindenképp szükséges az állampolgárok társadalmi együttműködése és megfelelő hozzáállása a szemetelés csökkentéséhez” – szögezték le.

Az illegális hulladék ellen is lehet tenni

Az írták akkor, hogy az illegális hulladék elszállítását befolyásolja annak pontos elhelyezkedése. „Nem mindegy, hogy a hulladék közterületen vagy magánterületen található. Magánterületen lévő hulladék elszállításáról az ingatlan tulajdonosának kötelessége gondoskodni. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya illetékes a problémát kivizsgálni és eljárni, mint hulladékgazdálkodási hatóság” – mutattak rá.

A közterületi hulladékról az önkormányzatnak kell gondoskodni

Arra is kitértek, hogy amennyiben magánterületen található hulladékról kap tájékoztatást Miskolc polgármesteri hivatala, akkor annak tényét jelzik az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság felé. „A közterületen keletkezett hulladék elszállításáról az önkormányzatnak kell gondoskodni” – húzták alá.