A fejlesztéssel kapcsolatban Ózd polgármestere kiemelte: nem csupán egy felépített függőleges falról beszélünk, vannak ugyanis a pályázatnak olyan részei, amely szabad szemmel nem látható. Janiczak Dávid elmondta: a domboldalba fúrtak be hosszú elemeket, ami szintén elősegíti a biztonságot, ennek köszönhetően most már a Bolyki elágazásban teljesen biztonságos a gyalogos és az autós közlekedés is.