Megterheli a családi kasszát az iskolakezdés főként ott, ahol több kiskorú gyermeket nevelnek. Az egyesület önkéntesei - szülők és gyermekek - meghatározott napokon és időszakokban már augusztus 10-től gyűjtik az áruházakban a füzeteket, tollakat, ceruzákat, vonalzókat, tolltartókat és még hosszan lehetne sorolni, mennyi mindent a sokgyermekes családok számára. Az adományokat a vásárlók kifelé jövet tehetik le a gyűjtőponton, ahol az egyesület tagjai veszik át. A tanszergyűjtés augusztus 27-ig tart.

Miskolcon és a főváros közelében is

A Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete a Miskolc-Déli Auchan és a Budaörs Auchan áruházában kapott lehetőséget a gyűjtésre kettő, illetve három hosszú hétvégén. Augusztus 18-án pénteken és 19-én szombaton Miskolcon és Budaörsön is várják még a tanszeradományokat, augusztus 24. és 27. között, azonban már csak Budaörsön lehet leadni a megvásárolt termékeket a rászoruló családok számára. A gyűjtés helyszínein az egyesület molinója és táblája is hirdeti az eseményt.

Adomány

Fotó: NHK

Aki tudott, segített

Korábban nehezemre esett idegeneket megszólítani, még több évtizednyi újságírói tevékenység ellenére is, de egy ideje már levetkőztem ezt. Így ma már nem gond - főként egy jó cél érdekében –, szóba elegyedni bárkivel. Sőt néha örömmel is fogadják, ha beszélgetést kezdeményezek. Mégis szórólappal a kezemben kicsit gyanakvóan fogadnak. Csütörtökön délután önkéntesként vettem részt a gyűjtésben kislányommal együtt. Az emberek többsége kedvesen fogadta a közeledést és a szórólapot is. (Tapasztalat: szívesebben elfogadják a gyerekektől a szórólapot, mint a felnőttektől.) Aki tehette, az pedig a vásárlás végeztével tanszerekkel tért vissza.

Kedvességből jeles

Az emberek segítőkészségét látva értékelődik fel igazán az a tevékenység, amit a közösségért tesz az ember és nyer értelmet az önkéntesség fogalma. Ezen felül szinte mindig van plusz hozadéka, pozitív élmény. Ez alkalommal az a fiatal férfi, aki a füzeteken, tollakon, vonalzókon kívül négy darab csomagolt süteménnyel – a gyerekek körében kedvelt maci alakú töltött piskóta – is megajándékozta a gyűjtésben résztvevő gyerekeket. Hatalmas mosoly volt a jutalma ezért. Remélhetőleg neki is akkora adrenalin löket volt ez, mint nekünk, akik ezt a gesztust örömmel elfogadtuk.